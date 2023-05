„Eu v-aș sugera să-i întrebați pe cei care guvernează Coaliția de ce sunt aceste tensiuni, pentru că noi am fost element de stabilitate și nu am ieșit de dragul ieșirii. Am aflat aceste informații, și am reacționat. Până acum era la statut de zvon, dar acum este clar. Nu este menirea mea să clarific ce îi nemulțumește. Puteți să-i întrebați pe președinții Coaliției. Credem că ne-am făcut treaba și nu sunt argumente pertinente să ne facă așa ceva și luăm serios în considerare să ieșim de la guvernare”, a declarat deputatul Csoma Botond pe holurile Parlamentului.

„Am aflat astăzi oficial, până acum a fost pe surse. Nu suntem de acord, nu cred că există argumente pertinente care să justifice ca rolul UDMR în guvernare să scadă. Cred că la toate ministerele pe care le-am condus, UDMR şi-a făcut treaba bine”, a spus Csoma Botonad.

El a precizat că, dacă se ia în calcul o abordare pur matematică, atunci trebuie să fie raportată la momentul 2021. „Dacă în 2021 valoarea noastră guvernamentată a fost x plus 1, când USR a ieşit de la guvernare, nu cred că acum am valora X minus 1. ( Nu cred că există argumente pertinente care să justifice ca noi să avem mai puţine ministere şi celealte partide să aibă aceeaşi pondere”, a arătat Botond. Întrebat ce va face Uniunea în scenariul acesta, Csoma Botond a spus: „Va fi o decizie statutară, dar sunt foarte multe voci care spun că nu ar trebui să ne cramponăm să stăm la guvernare, pentru că atunci în percepţia publică am apărea că vrem să rămânem la ciolan. Pentru că nu se face o evaluare profesională, în acest caz, ci o evaluare de ordin politic, şi cu aceasta nu putem să fim de acord. Există foarte multe voci în organizaţia pe care o reprezint care spun că, în atare condiţii, nu ar trebui să stăm. Luăm în calcul şi varianta ieşirii de la guvernare. Eu vă spun care sunt părerile din partid. Nu e o decizie”, a spus reprezentantul UDMR.

Ciucă: „Nu există discuții în coaliție pentru a fi luat un minister celor de la UDMR”

remierul Nicolae Ciucă a declarat marţi, despre preluarea de către PNL a Ministerului Mediului, la rotaţia premierilor de la sfârşitul lunii, că ”PNL nu vrea absolut nimic”. ”Vrem în continuare să asigurăm guvernarea ţării”, a mai afirmat preşedintele PNL, el adăugând că sunt discuţii care se duc în spaţiul acesta al interpretărilor pe o ipoteză sau alta. Premierul a mai spus că modul în care se va realiza această rocadă este o chestiune tranzitorie care în două trei săptămâni de aici încolo se va realiza şi îşi vor vedea în continuare de treabă.

”Partidul Naţional Liberal nu vrea absolut nimic, vrem în continuare să asigurăm guvernarea ţării, aşa cum am făcut-o şi până acum, vrem să asigurăm stabilitate politică, avem nevoie mai mult decât oricând de această stabilitate şi vreau să subliniez că atât împreună cu partenerii de coaliţie dar şi în întâlnirile pe care le avem cu reprezentanţi ai autorităţilor din ţară dar şi cu reprezentanţi ai ambasadelor şi în întâlnirile bileterale pe care le-am avut, cu toţii întreabă de modul în care vom asigura guvernarea României şi le răspund tuturor că vom asigura guvernarea cu responsabilitate”, a spus premierul.

Nicolae Ciucă a arătat că ”sunt discuţii care se duc în spaţiul acesta al interpretărilor pe o ipoteză sau alta”.

”În acest moment vă rog să aveţi încredere că suntem oameni cât se poate de responsabili şi vom face în aşa fel încât să asigurăm preluarea guvernării la sfârşitul lunii mai. Eu înţeleg prin oficial că formal înseamnă că s-a semnat o hârtie, s-a solicitat absolut formal. Nu s-a procedat la nicio abordare formală, nu sunt astfel de discuţii în momentul de faţă care să ne ducă la o decizie, ca atare sunt discuţii”, a arătat Ciucă.

Întrebat despre o posibilă ieşire a UDMR de la guvernare, preşedintele PNL a spus: ”Este o decizie a fiecărui membru al coaliţiei. (..) UDMR, ca şi PSD, împreună să găsim acea soluţie care a fost agreată şi este în continuare agreată, încă o dată, nu pentru cineva anume, nu pentru un partid, nu pentru una sau două persoane. Este o chestiune absolut de responsabilitate pentru ţară”.

”Nu văd rostul la aceste discuţii”, a mai spus premierul, întrebat dacă se discută despre un schimb la rotativă cu portofoliul Energiei.

”Atât timp cât suntem în coaliţie şi atât timp cât suntem aşezaţi la masa guvernării şi ne preocupăm de ce avem de rezolvat la Guvern, modul în care se va realiza această rocadă este o chestiune tranzitorie care în două trei săptămâni de aici încolo se va realiza şi noi ne vom vedea în continuare de treabă”, a menţionat preşedintele PNL.