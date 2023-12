"Acordul politic este un pas înainte, dar nu o decizie. Așa cum am anunțat după dezbaterea din săptămâna trecută din parlamentul olandez, când guvernul a primit mandatul pentru a negocia acceptarea Bulgariei în spațiul Schengen, a devenit tot mai clar că am intrat într-o nouă etapă în ceea ce privește intrarea în spațiul Schengen. Cu toate acestea, blocajul Austriei rămâne imprevizibil", a declarat Tomac într-o postare pe Facebook.



Potrivit acestuia, un posibil acord în COREPER II este un pas înainte, "dar nu trebuie să ridicăm pe nimeni în slăvi, atât timp cât nu cunoaștem condițiile suplimentare acceptate pe lângă cele prevăzute în acordul Schengen și Tratat". "Ministerul de Interne are obligația politică și instituțională de a clarifica aceste chestiuni într-un mod cât mai transparent și detaliat", a arătat europarlamentarul.

"Tot în ședința pregătitoare din COREPER II, anul trecut a existat o ordine de zi impusă de Președinția cehă, prin care România și Bulgaria au fost invitate să adere în două etape în spațiul Schengen, dar la votul din 8 decembrie în Consiliul JAI am întâmpinat opoziția Austriei și a Olandei în ceea ce privește Bulgaria.



Croația, în schimb, deși a intrat mai târziu decât noi în UE(2013), a primit pe 8 decembrie anul trecut un vot unanim în Consiliul JAI pentru aderarea în două etape. Mai întâi TERESTRĂ și maritimă, începând cu 1 ianuarie 2023, și apoi cu aeroporturile începând din 26 martie anul curent.



De ce România nu primește un asemenea calendar, iar Austria condiționează în mod absurd aderarea noastră terestră, care ne interesează cel mai mult?



Dacă în Consiliul JAI din 4 martie anul viitor, când se va vota intrarea noastră în spațiul european de liberă circulație pe cale aeriană și maritimă, nu se va lua și decizia privind aderarea terestră, atunci nu putem spune că România a intrat în Schengen. Lipsa unui calendar clar pentru aderarea terestră fie și cu data de 1 ianuarie 2025, reprezintă o capcană și o amânare nejustificată.



Decizia privind aderarea terestră trebuie luată în același Consiliu JAI din 4 martie, când se va da acceptul pentru Schengenul maritim și aerian, altfel nu vom avea niciun motiv de bucurie", a mai spus eugen Tomac.

