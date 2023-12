"Sunt foarte bucuros că am reușit să investim în Sălaj, într-un singur an, echivalentul a ceea ce s-a realizat în 16 ani înainte să preiau mandatul. Această performanță este rezultatul eforturilor susținute și al muncii intense depuse în primii doi ani alături de colegii mei din CJ Sălaj. În 2024, îmi doresc să păstrăm acest trend de autodepășire, cu convingerea că toate inițiativele noastre vor fi primite cu entuziasm de către cetățenii Sălajului, oferindu-le un plus de confort și contribuind la îmbunătățirea calității vieții. Prin proiectele pe care le-am depus spre finanțare la ADRNV și prin cele în pregătire pentru sesiunea 2021-2027, sunt sigur că și anul viitor vom depăși așteptările", a declarat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj.