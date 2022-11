MAE menționează că, până la acest moment, autoritățile locale au transmis reprezentanților consulari că nu au fost identificați cetățeni români printre victime, iar la nivelul Consulatului General nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară în legătură cu acest incident.

Reprezentanții Consulatului General al României la Istanbul continuă dialogul cu autoritățile locale, fiind pregătiți să acorde asistență consulară, dacă situația o va impune, conform competențelor legale și în funcție de solicitări.

MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Istanbul +90 212 3583541, +90 212 3580516, +90 212 3583537 , apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al oficiului consular: +90 533 5420695.

🇹🇷 — NEW FOOTAGE: CCTV video shows the moment of the explosion at Taksim square in Istanbul, Turkey. It seems the explosion was caused by a bag left on a bench. pic.twitter.com/EIW4oeNuhw