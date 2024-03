Tonul a fost dat de primarul de sector, Robert Negoiță.

"Primăria Generală nu face nimic în acest sens. Nu are proiecte de fluidizare a traficului. Avem niște inși trimiși de primarul general, poliția de la municipiul București, (....) intră peste oameni în șantier, să le ia lopețile din mână! (...) Nu putem să terminăm că trimite Nicușor Dan zilnic să stea pe capul nostru! (...). Noi acolo am lucrat pe domeniul public.(...) Încearcă să nu lase nici pe altu să o facă, iar noi l-am făcut. (...) Ceea ce face Nicușor Dan e ilegal pentru că altceva nu știe să facăă", s-a plâns Robert Negoiță.

Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, edilul general Nicușor Dan a contrazis spusele primarului de sector.



"Acolo e o strada administrată de Primăria București. Acolo unde Robert Negoiță face lucrări pe care nu are niciun drept sa le facă. (...) Noi am trimis Poliția Locală pentru că atunci când cineva îți intră în curte nu poți să nu reacționezi. (...) Legalitate înseamnă să respecți legea, iar dumnealui (R. Negoiță - N.R.) o încalcă sistematic", a afirmat Nicușor Dan.