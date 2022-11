Ministrul Sănătăţii spune că centrele ambulatorii deschise anul trecut în pandemie pentru pacienţii cu COVID- 19 şi finalizarea listei celor 25 de spitale care vor fi reabilitate cu fonduri prin PNRR se regăsesc printre aceste realizări, relatează G4Media.ro.

Există însă şi capitole unde şi-ar fi dorit să poată face mai mult, și aici a dat ca exemplu accesul mai bun la medicamente al pacienţilor şi modul de achiziţie al vaccinurilor pentru copii.

Ministrul spune că atunci când a ajuns la minister nu existau documente legate de Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi că, în acest moment, sunt atinse toate ţintele privind proiectele care vor fi făcute prin intermediul acestui program, cel mai important dintre ele fiind legat de modernizarea a 25 de spitale. Potrivit ministrului, lista concretă a acestor spitale va fi anunţată la finalul anului.

Referitor la modul cum s-ar putea rezolva deficitul de resursă umană în sănătate, ministrul a vorbit despre parteneriatul dintre Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, pe de o parte, şi despre rolul autorităţilor locale, pe de alta, care trebuie să găsească modalitatea de a atrage medici în localităţile lor.

După un an la MS, Alexandru Rafila a explicat şi ce proiecte şi-ar fi dorit să fie mai bine realizate şi a precizat şi motivele pentru care ele nu au putut fi realizate aşa cum ar fi vrut.

El a dat ca exemplu accesul pacienţilor la medicamente şi accesul la timp al copiilor la vaccinurile special create pentru ei sunt printre lucrurile la care mai este de lucrat. În plus de asta, ministrul Sănătății a anunțat că MS ia în calcul un fond de inovaţie separat de cel al CNAS pentru medicamentele inovative.

„Noi avem de lucrat, şi aici aş încerca să schimb lucrurile în mod radical, trebuie să existe o structură specializată în achiziţia de vaccinuri, pentru copii, vedeţi, vaccinurile care sunt produse biologice care se produc cu mare dificultate, procesul tehnologic durează cel puţin doi ani la unele dintre vaccinurile complexe, achiziţiile de vaccinuri trebuie să fie mai flexibile şi să permită un mecanism care să împiedice sincopele care există pe piaţă. Dacă un vaccin lipseşte lucrul ăsta descurajează vaccinarea pentru că părinţii merg odată cu copilul la medic să-l vaccineze dacă nu este vaccin disponibil poate a doua oară nu mai vine”, a declarat Rafila, pentru News.ro.

Distrugerea a 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, o situaţie greu de acceptat, spune ministrul Sănătăţii.

Rafila spune că totuşi a reuşit să economisească sume importante de bani prin vinderea unor cantităţi de vaccin către ţări interesate, dar şi prin faptul că ţara noastră nu a mai cumpărat anul acesta numărul de vaccinuri prevăzute în contractul iniţial stabilit prin mecanism european.

„Chiar dacă noi am reuşit să economisim circa 300 de milioane de euro din faptul că am vândut o parte dintre vaccinurile împotriva infecţiei cu noul coronavirus sau am redus contractul la care eram obligaţi să cumpărăm de exemplu până la sfârşitul anului încă 11, 2 milioane de doze şi am cumpărat doar 3 milioane de doze din vaccinul cu formula nouă, îmi pare rău că ajungem să distrugem milioane de doze de vaccin care nu au fost utilizate.

În total până la sfârşitul anului vor fi circa 6 milioane de doze care expiră, o parte din ele au fost distruse, restul probabil vor intra în aceeaşi procedură, este o situaţie greu de acceptat, s-a întâmplat în multe alte ţări europene, atunci când discuţi de bani publici, de contracte care implică sume mari de bani trebuie să existe foarte multă transparenţă astfel încât lumea să înţeleagă ce se întâmplă iar opacitatea în elaborarea şi desfăşurarea acestor contracte nu este un lucru bun”, a explicat acesta.