"Încă de pe vremea Guvernului Orban, autoritățile locale au dus greul pandemiei, nu au primit niciun leuț de la centru și au dotat spitale, au organizat testarea, au amenajat școlile, etc.

Am fost la limita falimentului în 2020. Iar PNRR este în toate cele 27 de state europene un plan de creștere a capacității de răspuns la criza sanitară și de relansare post pandemie.

Prestația ministrului Cristian Ghinea este obraznică și rușinoasă. Oamenii așteptau explicații. Dâmbovițenii mei ar fi vrut să știe de ce se fac mai multe site-uri decât unități de primiri urgențe. De ce, în Dâmbovița, pentru o criză cardiacă sunt esențiale salvarea sau elicopterul care să-l ducă pe bolnav la București? Transport periculos și deplasare neavenită în caz de epidemii, nu numai în cazul Covid19. Ca președinte al Consiliului Județean, am fost obligat să amenajez zone de triere, de testare, să cumpăr aparatură, să cresc capacitatea de spitalizare, acum să amenajez puncte de vaccinare. Autoritățile locale au făcut mult și încă mai au mult mai mult de făcut. Iar tot ce se face înseamnă bani, cheltuieli și nu am primit niciun ban de la București, de la Ministerul Sănătății. Suntem județ pesedist, iar Dreapta la noi e reprezentată de fidelii lui Ludovic Orban, deci zero fonduri la Dâmbovița. Un comportament specific domnului Ghinea.

Voi cauta și voi găsi soluții pentru programul de canalizare, de infrastructură rutieră, de modernizare sanitară, dar deplâng modul în care ministrul Investitiilor Europene înțelege să-și facă treaba. Pentru Dâmbovița, PNRR ul lui Ghinea însemnă falimentarea firmelor și nedezvoltare. Ni se pun piedici, în loc să ni se ofere suport. Ministrul se rățoiește la PSD în loc să ia deciziile administrative necesare. Să vă fie rușine, domnule Ghinea! Va luați salariul degeaba. Nu înțeleg de ce premierul vă pedepsește cu amânarea concediului. Dâmbovițenii mei v-ar trimite într-un concediu pe termen nelimitat, pentru că ce faceți dumneavoastră nu e administrație. E imaturitate și incompetență. Mult zgomot pentru nimuc. Puteți pleca liniștit de la minister. Implicarea dumneavoastră mai mult încurcă decât să le aducă ceva bun românilor", a tunat și fulgerat șeful administrației dâmbovițene.