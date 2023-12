Mesajul integral al ministrul de Inerne, Cătălin Predoiu:



"Bună ziua! Bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru prezență domnilor secretari de stat, domnilor inspectori generali, dragi colegi.

O nouă zi de muncă în care recepționăm, dăm în folosință, marcăm o nouă creștere în dotarea armelor Ministerului Afacerilor Interne. Astăzi este vorba despre Poliția de Frontieră. Am ajuns la o frecvență aproape săptămânală de astfel de evenimente, ceea ce este un semn că există un program structurat de echipare a tuturor armelor Ministerului Afacerilor Interne cu dotări logistice de ultimă generație.

De aceea, primul lucru pe care aș dori să îl spun este că mulțumesc celor care s-au ocupat de lansarea acestor programe și de ducerea lor la bun sfârșit, până la recepția acestor dotări. Astăzi avem de-a face cu autospeciale de ultimă generație utilizate în protecția frontierelor. Este un merit al colegilor din Ministerul Afacerilor Interne. Este un merit al conducerilor anterioare ale acestui minister. Doresc să salut aceste eforturi și să subliniez că e o probă a faptului că munca în echipă, continuată din mandat în mandat, din an în an, poate să aducă și rezultate.

Mi s-a explicat, din punct de vedere tehnic, că avem de-a face cu aceste autospeciale care măresc, în mod semnificativ, aș putea spune spectaculos, capacitatea polițiștilor de frontieră de a combate migrația ilegală, contrabanda, forțarea frontierei, de a proteja frontiera națională, de a proteja patria, de a proteja cetățenii.

Sunt autospeciale dotate cu camere de termoviziune, care permit depistarea oricăror mișcări ilegale de trecere a frontierei sau forțarea acesteia în interiorul țării. Nu este un singur demers, e vorba de un pachet întreg, care va ridica capacitatea Poliției de Frontieră pentru protejarea granițelor noastre.

În anii care vin, nu numai în ceea ce privește regiunea, ci Europa în general, ne vom confrunta în continuare cu o presiune migraționistă. De aceea, este foarte important să întărim Poliția de Frontieră și în România și în toate statele membre ale Uniunii Europene, să întărim Frontex, să întărim colaborarea dintre polițiile de frontieră, dar și dintre aceste arme și celelalte arme ale ministerelor de interne din Europa, poliția națională în primul rând.

Vreau să transmit un mesaj foarte clar către publicul din țara noastră, către cetățenii noștri, dar și către partenerii noștri, Comisia Europeană, vecinii noștri, statele cu care cooperăm în cadrul Uniunii Europene. Noi suntem foarte determinați să ridicăm nivelul de protecție al frontierei naționale și implicit al frontierelor europene. Și nu numai că suntem determinați, dar demonstrăm prin fapte că punem în practică această determinare și această voință.

Am fixat ca obiectiv prioritar protecția frontierei, alături de celelalte, pe care aș vrea să le reamintesc: combaterea traficului de persoane, combaterea crimei organizate, a traficului de droguri, a traficului de arme. Protecția frontierei naționale și combaterea migrației ilegale sunt printre prioritățile Ministerului Afacerilor Interne și aș vrea să asigur pe toți partenerii noștri din Uniunea Europeană ca performanța pe care o demonstrează frontieriștii noștri poate fi văzută la fața locului. Ea a fost verificată, de altfel, în vizite de evaluare tehnică, repetate de-a lungul anilor. Și nu vorbesc aici doar de respectarea criteriilor Schengen, capitol la care suntem performanți la maximum, la vârf. Suntem în top în ceea ce privește respectarea acestor criterii și la toate celelalte fațete ale conceptului de protecție a frontierei.

Deci vom lua foarte în serios acest lucru în continuare și vom performa!

Mai mult, am discutat cu conducerea ministerului, am primit propuneri, am dat instrucțiunile necesare. Vom lucra în perioada următoare la o serie de proceduri și sisteme, inclusiv digitale, care să integreze bazele de date, experiența din teren a armelor ministerului, astfel încât datele, de exemplu, pe care le are poliția judiciară, să fie disponibile și Poliției de Frontieră și viceversa. Gândim proceduri care să evite orice fel de incident, chiar dacă au fost izolate în trecut, care să pună în discuție capacitatea noastră de a proteja frontiera. Ea trebuie să fie permeabilă atât cât permitem noi, în proceduri legale, și de la ieșirea din țară în exterior, și cu privire la intrarea în țară.

Vom controla frontiera din ce în ce mai mult, până când putem să spunem că nu avem niciun fel de risc cu privire la penetrarea acesteia. De asemenea, suntem preocupați de pregătirea profesională a celor care operează și vor opera aceste dotări tehnice în perioada următoare. Prin urmare, luăm în calcul tot ansamblul de probleme care trebuie rezolvate pentru a ridica performanța protecției frontierei noastre și, pentru a încheia într-o perspectivă și mai largă, îndrăznesc să spun că, în anii care vin, absolut întreaga problematică a Ministerului Afacerilor Interne va deveni cheie în contextul provocărilor climatice, dezastrelor naturale, presiunilor migraționiste, lupta cu traficul și consumul de droguri, traficul de arme, traficul de persoane.

Ce vreau să spun este că toate activitățile Ministerului Afacerilor Interne sunt cheie pentru buna funcționare a țării noastre, a societății noastre și că această importanță trebuie să atragă în anii care vin o atenție la fel de prioritară din punct de vedere bugetar.

Există expertiză, există voință, există organizare, există determinare în Ministerul Afacerilor Interne și în armele sale de a ne dovedi printre cei mai buni din Europa. Dar alături de această determinare și această expertiză și de acest efort trebuie să aducem și legislație mai bună și finanțare mai bună în anii care vin.

Ministerul a încercat și a reușit și în anii precedenți și iată în acest an să capaciteze fonduri europene, să le absoarbă și să le transforme în dotări logistice. Acest efort va continua. Este o altă instrucțiune pe care am cerut-o, am trasat-o în Ministerul de Interne, de a maximiza, de a căuta toate liniile de finanțare posibile în cadrul programelor europene, de a coopera între echipele care se ocupă în minister cu absorbția de fonduri europene. Vom face grupuri mixte de lucru, ne vom sprijini între arme, vom combina toate aceste eforturi, toată lumea va trage la aceeași căruță, în aceeași direcție, la maximum, să capacităm surse financiare din fondurile europene. Dar, în același timp, vreau să spun foarte clar că voi milita și pentru majorarea în anii care vin, începând cu acest an, pe parcursul anului, a finanțării de care este nevoie pentru dotarea forțelor Ministerului Afacerilor Interne.

Vrem Poliție modernă, atunci trebuie să o și dotăm! Vrem Poliție de Frontieră performantă, trebuie să aibă și dotări! Vrem Jandarmerie de top, trebuie să fie dotată! Vrem Departament care să intervină în situații de urgență cu maxim de eficiență, trebuie să continuăm dotările! Altfel nu se poate. Altfel vorbim doar teorii! Vă rog să fiți încredințați că știm toți ce avem de făcut în minister și vom fi foarte prezenți în acest efort, ne vom face simțită prezența.

E cel mai important minister pe timp de pace. Sarcinile sale sunt cruciale pentru protecția cetățenilor și a țării și noi suntem determinați nu numai să ni le exercităm cu maximum de profesionalism, dar și să capacităm toate sursele de finanțare și logistice de care avem nevoie, e și asta parte din datoria noastră.

Sper să fie auzit acest mesaj.

Închei mulțumind încă o dată tuturor celor prezenți și celor care au făcut posibil acest eveniment. Vom mai avea în continuare și în zilele următoare astfel de evenimente. Vă spun că am ajuns aproape la o frecvență săptămânală, ceea ce e semn că suntem pe drumul cel bun și în continuare vă invităm să examinați, să vizionați, să ascultați explicațiile colegilor cu privire la aceste capacități. E un semn bun în prag de sărbători. Ne pregătim permanent ca toți cetățenii noștri să petreacă în liniște aceste sărbători ale sfârșitului de an, sărbătoarea Crăciunului și a Anului Nou care se apropie. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să vizionați această frumoasă tehnică intrată în dotarea Poliției de Frontieră".