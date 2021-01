Procesul în care este judecată fosta deputată Andreea Cosma se reia de la zero

Transferul dosarului la instanta Curtea de Apel Ploiesti este justificat de faptul ca Andreea Cosma nu mai este parlamentar, iar competenta pentru judecarea cauzei pe fond ii revine acum Curtii de Apel Ploiesti.

In 2018, Andreea Cosma a fost condamnata de Inalta Curte de Casatie si Justitie la patru ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la abuz in serviciu in dosarul privind vanzarea la preturi subevaluate a terenurilor unei foste cazarme militare din Prahova, intrata in activul Parcului Industrial Plopeni in urma unui schimb de terenuri cu MApN.

Doi ani mai tarziu, Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a desfiintat sentinta pe fond si a trimis cauza la rejudecare.

Andreea Cosma, la data faptei notar public, este acuzata de complicitate la abuz in serviciu. Au fost trimisi in judecata in acelasi dosar fostul deputat PDL Florin Anghel, la data faptei presedinte al CJ Prahova, acuzat de instigare la abuz in serviciu, si Danut Cornea, fostul presedinte al Consiliului de Administratie al SC Plopeni Industrial Parc SA, imputernicit cu atributii de director general, acuzat de abuz in serviciu.

Prejudiciul in aceasta cauza a fost stabilit de procurorii DNA la suma de 17.603.853 lei.