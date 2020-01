Primarul și consilierii genarali ai PSD, cu halate și măști la ședința CGMB! Firea: Ne protejăm de virușii guvernamentali!

,, Ne protejăm de viruşii guvernamentali. Avem peste 1.905 de cazuri de gripă raportate doar la şcolile de stat, dar în continuare pe site-ul instituţiei Guvernului, numărul cazurilor trecute în dreptul Capitalei rămâne 92”, a spus Gabriela Firea, în debutul şedinţei CGMB.

”Am pregătit deja un birou cu pâine, sare şi ştergar şi aşteptăm controlul cu care ne ameninţă ministrul Finanţelor”, a mai spus Firea.

Gabriela Firea a mai anunțat un nou proiect pentru îmbunătățirea aerului în Capitală.

,, Prin acest proiect, care se va derula in perioada 2020-2021, vom acorda 5000 de stimulente financiare, in valoare de 9000 de lei fiecare, bucurestenilor care locuiesc in centrul orasului, in schimbul casarii unui autovehicul non euro, euro 1 sau euro 2\"\" , a mai spus Firea.

