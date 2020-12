PLANUL PSD-ului de guvernare. Ce îi propun social-democrații lui Klaus Iohannis

Social-democrații au venit cu propunerea Alexandru Rafila pentru premier. Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății este singura agreată de partidul condus de Marcel Ciolacu. Acesta preciza, la un post de televiziune, că alegerea lui Rafila are legătură cu faptul că ne aflăm într-o criză sanitară.

Marcel Ciolacu: „Noi avem în continuare o criză sanitară evidentă. Am venit cu o propunere. Nu Ciolacu, nu am venit cu politruci, nu am venit cu oameni politici. Am căutat să venim în Parlament cu specialişti şi cu propuneri pentru criză. Am venit cu propunerea domnului profesor Rafila. Am vorbit cu colegii mei. Toţi colegii mei au spus că ei cred că în momentul acesta cea mai bună persoană să fie prim-ministru este domnul profesor Rafila, recunoscut naţional, internaţional, un om specialist remarcabil.”

Consultările vor avea loc luni, 14 decembrie a.c., după următorul program:

Ora 11:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 12:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 13:00 – Alianța USR-PLUS;

Ora 14:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 15:00 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR);

Ora 16:00 – Minorități naționale reprezentate în Parlament.