„Liberalizarea prețurilor la energie s-a făcut în cel mai prost moment pe care și-l putea alege cineva (...) Ieri am stat cu premierul, noi doi și cu alți specialiști din energie, am stat 5 ore (...) Ar fi meschin să ne gândim acum la niște alegeri din 2024, vă spun că sunt foarte hotărât să ducem coaliția până în 2024 și am un dialog foarte bun cu premierul pe subiectele majore.

Plafonarea va rămâne în continuare, dorim să venim cu un act normativ, să ducem lucrurile până în 2025. Este exclus să nu plătim această compensare, avem resursele bugetare necesare”, a afirmat Marcel Ciolacu.

„Eu nu-i cer premierului să schimbe anumiți miniștri, eu încerc cu premierul să găsim cele mai bune soluții, este un patriot, la fel ca mine, un om de bună-credință, implicat și amândoi când nu înțelegem anumite lucruri ne vedem, chemăm specialiști. Vom veni foarte repede cu o decizie până la 1 septembrie pe energie”, a mai spus liderul PSD, marți seara, la un post TV.