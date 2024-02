"Eu stiu ca una vorbeste si alta face. In minutul lui de glorie, cand va sta in cabina de vot, cu siguranta va gandi ca el vine sa salveze Bucurestiul, dar singura salvare a Bucurestiului ca in minutul lui, in cabina de vot, sa puna stampila pe Piedone.

Nu Piedone va puna mana, ci bucurstenii, care ei toti trebuie sa puna mana pe bunul lor, pe orasul lor.

Intru in arena ca un gladiator. Eu mi-am aratat optiunea ca presedinte al partidului Umanist Social Liberal de a face o alianta electorala cu acest partid. Eu provin din PSD.

Dorim intr-adevar ca Bucurestiul sa se uneasca, sa scape de <<primarul fantoma>>. Nu o spun eu, o spun cei care vad cu adevarat pe unde merg in Bucuresti, uscaturile, parcurile, soselele, santierele blocate de ani de zile etc.

Nu am purtat negocieri in spatele usilor inchise. Daca Piedone poarta o negociere o poarta cu cartile pe masa si pe fata.

Vom afla intentia celor 2 partide care trebuie sa fie unite pentru a castiga Bucurestiul. Separat nu vor castiga bucurestiul", a declarat, marți, Piedone, intr-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

