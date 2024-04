Angajat primarie: Receptie, donn\" primar. Suntem pe strada Cobadin, asa cum v-am zis si de dimineata, la raport. Am finalizat turnarea de asfalt. 300 de tone de strat. Uzura chiar in momentul de fata am finalizat. Multumim colegilor de la Politia Locala pentru suport. I-am rugat sa mai ramana inca vreo 3 ore sa nu intre nimeni..... Marineee.... sa nu intre nimeni cu masina ca dupa aia ne stramba asfaltu aici!



Piedone: Politia Locala, ma auziti? Receptie! Ramaneti si asigurati-i protectia sa nu ne strice investitia.

Citește și Furtuna din Capitală, folosită de Piedone în campanie: edilul a ieșit la tăiat de copaci. Acuzații în rafală la adresa lui Nicușor Dan VIDEO