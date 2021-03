Petrecerea, la care niciunul dintre cei prezenti nu a purtat masca, a fost organizată de fosta consiliera locala PSD Lenuta Pasca, iar printre participanti s-a aflat si Ramona Sopatirean, sefa zonei de munte din Cluj a PSD-ului, scrie Stiri de Cluj.

Imaginile au fost postate pe Facebook de Claudiu Gansca, presedintele TSD Belis, insa ulterior le-a sters. In clipul postat de Gansca se poate observa cum cei prezenti la petrecere se tin de mana, in hora, danseaza si canta. Fara respectarea masurilor de protectie sanitara!

"Este o petrecere organizata de doamna fosta consilier local la care este invitata si Ramona Sopatirean, alaturi de alte femei din Belis. Eu am fost in trecere, pentru a le lasa un cadou doamnelor. Au fost invitate 12 femei", a spus Claudiu Gansca.

Petrecerea a fost sparta de politisti, care au ajuns spre final. Politia Cluj a precizat ca, in momentul controlului, la locul respectiv au fost gasite doar 5 persoane si au aplicat amenzi totale in valoare de 6.250 de lei.

”In cursul serii, in jurul orei 20.30, politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au efectuat verificari pe raza localitatii Belis, fiind identificata o locatie in interiorul careia, la momentul respectiv, se aflau 5 persoane. Printre acestea, a fost identificat si organizatorul evenimentului privat care s-ar fi desfasurat in cursul serii. In baza aspectelor constatate au fost aplicate masurile legale conform prevederilor Legii 55/2020, cuantumul total al sanctiunilor contraventionale fiind de 6.250 de lei. Se continua verificarile pentru identificarea si sanctionarea tuturor persoanelor care ar fi participat la respectivul eveniment", precizeaza Politia Cluj.