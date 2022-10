Seniorii trăiesc în continuare la mila caselor de împrumut de la o lună la alta.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu este cel care a înaintat procentul de 11% pentru majorarea pensiilor de la 1 ianuarie. Specialiștii atrag atenția că tot pensiile mai mari vor avea parte de creșteri semnificative, în timp ce pensionarii cu venituri mici se vor descurca la fel de greu ca până acum.

„O să crească și salariul minim și pensiile. Sunt convins că după anumite discuții, chiar dacă nu am avut acele celebre coaliții, asta nu înseamnă că noi nu am avut întâlniri și nu am discutat și despre execuția bugetară, discutăm și despre următoarea rectificare bugetară și viitorul buget”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă această creștere ar fi suficientă pentru a acoperi inflația, președintele Klaus Iohannis a punctat faptul că trebuie să se țină cont și de bugetul de stat.

„Trebuie să vedem lucrurile cum sunt în realitate. Atâta vreme cât pensiile de stat au un anumit buget, creșterea trebuie să se încadreze în buget, datele sunt la Ministerul Finanțelor și Guvern. Solicitarea mea a fost să creștem pensiile și salariile, să nu lăsăm oamenii să poarte singuri povara. Dar cu cât... asta trebuie să se stabilească la Ministerul Finanțelor și Guvern”, a spus Klaus Iohannis.

Specialiștii atrag atenția că, în cazul produselor de larg consum, precum alimentele, inflația a depășit de mult 15%. În cazul unei pensii de 1.200 de lei, majorarea cu 11% ar aduce doar 120 de lei în plus în buzunarele vârstnicilor.