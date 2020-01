Paul Stănescu: ”Nu înțelege nimeni ce a făcut Guvernul Orban cu 40 de miliarde împrumutate în trei luni”

2020-01-24 19:26:40 Robert

Sa imprumute bani de la bancile Bruxeleze intelegem, integrarea in (m)UE vine cu un pret, toti stim asta, sa puna neamurile si vecinii in functii in aparatul de stat , intelegem si pe asta, nimic nou sub Soare,sa trancane toata ziua Greaua Mostenire, si pe asta o intelegem, tipic PNL aripa Curcan cu scoala proasta de la Basescu, sa cheltuie bani de bani pe nimic, sa nu se vada nimic si sa zica nu avem bani de niste amarate de alocatii, sa duca dracu ratingul de tara si leul in jos ca la balamuc asta nu mai intelegem bolnavilor.