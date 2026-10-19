Ore decisive pentru noul Guvern. Încep audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare

Scris de Catalina Anghel Publicat: 19 oct. 2026, 07:09

Sunt ore decisive pentru formarea noului Guvern. Miniștrii propuși în Cabinetul condus de Luca Niculescu intră astăzi la audieri în comisiile parlamentare, într-o etapă esențială înaintea votului de învestitură programat pentru mâine, la ora 14.00.

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