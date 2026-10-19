Ore decisive pentru noul Guvern. Încep audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare

Sunt ore decisive pentru formarea noului Guvern. Miniștrii propuși în Cabinetul condus de Luca Niculescu intră astăzi la audieri în comisiile parlamentare, într-o etapă esențială înaintea votului de învestitură programat pentru mâine, la ora 14.00.
Procedura parlamentară va stabili dacă echipa guvernamentală propusă va beneficia de susținerea necesară pentru a prelua conducerea ministerelor. Potrivit surselor politice, citate de Realitatea PLUS, noul Executiv ar putea obține aproximativ 280 de voturi, suficiente pentru a trece de votul de învestitură.
PSD ar urma să preia 11 ministere
Conform informațiilor prezentate, PSD ar urma să preia conducerea a 11 ministere, în timp ce alte șase portofolii ar urma să fie gestionate de tehnocrați. Împărțirea funcțiilor reprezintă unul dintre elementele centrale ale formulei guvernamentale negociate înaintea votului din Parlament.
Audierile din comisiile de specialitate sunt un pas obligatoriu în procedura de învestire. Miniștrii propuși vor trebui să răspundă întrebărilor parlamentarilor și să își prezinte prioritățile pentru domeniile pe care urmează să le coordoneze.
Deznodământul este așteptat mâine, când Parlamentul se va pronunța asupra componenței și programului noului Guvern.
Lista miniștrilor propuși care intră la audieri
Potrivit informațiilor transmise de Realitatea PLUS, următorii candidați sunt programați să fie audiați în comisiile parlamentare:
Marian Neacșu – ministrul Afacerilor Interne
Ștefan-Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor
Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor
Dan Neculăescu – ministrul Afacerilor Externe
Radu Marinescu – ministrul Justiției
Radu Oprea – ministrul Apărării
Daniel Zamfir – ministrul Economiei
Bogdan Dumitru – ministrul Digitalizării și Inteligenței Artificiale
Dumitru Chisăliță – ministrul Energiei
Florin Barbu – ministrul Agriculturii
Natalia Intotero – ministrul Mediului
Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării
Mihai Ghigiu – ministrul Fondurilor Europene
Florin Manole – ministrul Muncii
Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății
Sorin Costreie – ministrul Educației
Sorin Ionescu – ministru pentru Învățământul Preuniversitar
Ioana Ciocan – ministrul Culturii
Votul de învestitură, momentul decisiv
După încheierea audierilor, atenția se va muta asupra ședinței de plen de mâine, programată la ora 14:00. Atunci, parlamentarii vor decide dacă acordă votul de încredere Cabinetului condus de Luca Niculescu.
Estimarea de 280 de voturi, vehiculată în surse politice, indică faptul că noua formulă guvernamentală ar putea beneficia de o susținere consistentă. Totuși, rezultatul final va fi cunoscut abia după exprimarea voturilor în Parlament.
În cazul în care Executivul va primi votul de învestitură, membrii noului Cabinet ar putea depune jurământul chiar mâine, la Palatul Cotroceni, în fața președintelui României.