Florin Barbu, aviz favorabil pentru funcția de ministru al Agriculturii. Ce priorități a anunțat

Publicat 19 oct. 2026, 13:47 Actualizat 19 oct. 2026, 14:14

Florin Barbu, ministrul propus la Agricultură, a anunțat că proiectul prin care fermierii ar putea cumpăra motorină fără TVA și fără acciză este prevăzut pentru implementare în 2027. Avizat favorabil luni în comisiile parlamentare, acesta a declarat că principala sa prioritate este deblocarea ajutoarelor de stat destinate agricultorilor.

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