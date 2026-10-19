Florin Barbu, aviz favorabil pentru funcția de ministru al Agriculturii. Ce priorități a anunțat

Florin Barbu, ministrul propus la Agricultură, a anunțat că proiectul prin care fermierii ar putea cumpăra motorină fără TVA și fără acciză este prevăzut pentru implementare în 2027. Avizat favorabil luni în comisiile parlamentare, acesta a declarat că principala sa prioritate este deblocarea ajutoarelor de stat destinate agricultorilor.
Planurile prezentate la audieri includ și facilitarea accesului la credite cu dobândă fixă de 1,95%, continuarea programelor de procesare și dezvoltarea sectorului zootehnic.
Când ar putea cumpăra fermierii motorină fără TVA și acciză
Întrebat când vor putea plăti agricultorii motorina la un preț de 4 lei pe litru la pompă, Florin Barbu a indicat anul 2027 pentru aplicarea proiectului de achiziție fără TVA și fără acciză. El nu a confirmat însă un preț final de 4 lei pe litru.
Potrivit ministrului propus, demersurile presupun prelungirea taxării inverse la cereale, măsură care expiră la 31 decembrie 2026, și introducerea unui mecanism similar pentru motorina folosită în agricultură.
„Termenul şi implementarea acestui proiect va fi pentru anul 2027, privind achiziţionarea de la pompă, fără TVA şi fără aciză de către fermierii români, a motorinei utilizată în agricultură”, a declarat Florin Barbu după audiere.
Acesta a precizat că a discutat subiectul cu Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, și că modificarea deciziei Comisiei Europene ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026.
Florin Barbu: măsura ar reduce presiunea creditelor asupra agricultorilor
În argumentarea proiectului, Barbu a invocat costurile pe care fermierii le suportă pentru a finanța achizițiile de carburant până la încasarea sprijinului și recuperarea TVA.
Potrivit explicațiilor sale, agricultorii contractează credite pentru a cumpăra motorină, iar rambursările primite după șase sau șapte luni ajung să acopere inclusiv dobânzile bancare. Posibilitatea de a achiziționa carburantul direct fără TVA și fără acciză ar diminua această presiune financiară, susține ministrul propus.
În ceea ce privește prelungirea taxării inverse la cereale, Florin Barbu a amintit că măsura a fost justificată în fața Comisiei Europene prin necesitatea combaterii evaziunii fiscale.
Ajutoare de stat deblocate și credite cu dobândă fixă de 1,95%
În cadrul audierii, Florin Barbu a prezentat deblocarea ajutoarelor de stat pentru fermieri drept prima sa prioritate. Pe locul al doilea a plasat îmbunătățirea accesului la finanțare.
Acesta a susținut acordarea unor credite cu dobândă fixă de 1,95%, însoțite de preluarea de către Ministerul Agriculturii a costurilor aferente comisioanelor și garantării.
„Trebuie să acordăm în cel mai scurt timp fermierilor din România credite cu o dobândă fixă de 1,95%”, a afirmat ministrul propus.
Barbu a menționat, totodată, continuarea programelor destinate procesării produselor agricole și investițiile în zootehnie printre direcțiile pe care intenționează să le urmărească la conducerea ministerului.