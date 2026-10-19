Alexandru Stoica, aviz favorabil pentru funcția de ministru al Dezvoltării. Care sunt prioritățile sale

Social-democratul Alexandru Stoica a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare pentru funcția de ministru al Dezvoltării. Acesta a anunțat că prioritățile sale la conducerea ministerului sunt reforma administrației publice prin comasarea voluntară a unor unități administrativ-teritoriale, plata facturilor pentru investițiile finanțate prin PNRR și prin programul Anghel Saligny, precum și pregătirea bugetului pentru anul 2027.
După audierea în comisiile parlamentare, Alexandru Stoica a declarat că avizul favorabil îi oferă o responsabilitate suplimentară și posibilitatea de a continua planurile pe care și le-a propus la Ministerul Dezvoltării.
Ministrul propus a precizat că reforma ar urma să fie însoțită de programe de investiții, astfel încât cetățenii din localitățile vizate să nu fie dezavantajați și să beneficieze în continuare de servicii publice de calitate.
Stoica a explicat că intenționează să înceapă reforma administrativă cu unitățile administrativ-teritoriale mici, cu populații cuprinse între zero și 1.500 de locuitori.
Potrivit lui Alexandru Stoica, comasarea ar trebui să le permită localităților mici să continue investițiile și să asigure servicii publice pentru locuitori.
Ce spune despre comasarea localităților
Ministrul propus la Dezvoltare a subliniat că unificarea unităților administrativ-teritoriale trebuie să se facă voluntar, întrucât autoritățile nu pot impune această măsură.
El a precizat că procesul ar urma să implice consultarea cetățenilor și organizarea de referendumuri, astfel încât decizia privind comasarea să fie susținută de comunitățile vizate.
Plata facturilor pentru investițiile prin PNRR și Anghel Saligny
O altă prioritate anunțată de Alexandru Stoica este plata facturilor aferente investițiilor derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin programul Anghel Saligny. În context, ministrul propus a atras atenția că platforma pentru încărcarea facturilor a fost închisă la data de 11 septembrie și că mai multe firme românești nu au reușit să își încarce documentele în sistem.
Acesta a precizat că este necesară clarificarea situației lucrărilor executate și a facturilor aferente, pentru a putea fi stabilite obligațiile de plată până la sfârșitul anului.
Pregătirea bugetului pentru 2027, printre priorități
A treia direcție importantă prezentată de Alexandru Stoica este pregătirea bugetului pentru anul 2027.
Ministrul propus a subliniat că investițiile trebuie să continue prin programele naționale, cu accent pe consolidarea clădirilor cu risc seismic, programul Anghel Saligny și proiectele finanțate prin PNRR, care trebuie încheiate.
Miniștrii propuși de Partidul Social Democrat (PSD) în Guvernul condus de Luca Niculescu sunt audiați luni și marți, 19 și 20 octombrie, în comisiile parlamentare de specialitate, în cadrul procedurii de învestire a noului Executiv.
Primele audieri au început luni, la ora 12:00, cu Florin Barbu, care a primit aviz favorabilpentru funcția de ministru al Agriculturii, iar programul se încheie marți, la ora 11:00, cu Alexandru Rogobete, propus pentru Ministerul Sănătății.