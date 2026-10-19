Alexandru Stoica, aviz favorabil pentru funcția de ministru al Dezvoltării. Care sunt prioritățile sale

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 oct. 2026, 14:26

Social-democratul Alexandru Stoica a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare pentru funcția de ministru al Dezvoltării. Acesta a anunțat că prioritățile sale la conducerea ministerului sunt reforma administrației publice prin comasarea voluntară a unor unități administrativ-teritoriale, plata facturilor pentru investițiile finanțate prin PNRR și prin programul Anghel Saligny, precum și pregătirea bugetului pentru anul 2027.

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