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Audierile miniștrilor PSD pentru Guvernul Niculescu: programul complet, pe ore

Partidul Social Democrat

Partidul Social Democrat

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 oct. 2026, 09:13

Miniștrii propuși de Partidul Social Democrat (PSD) în Guvernul condus de Luca Niculescu vor fi audiați luni și marți, 19 și 20 octombrie, în comisiile parlamentare de specialitate, în cadrul procedurii de învestire a noului Executiv. Primele audieri încep luni, la ora 12:00, cu Florin Barbu, propus pentru Ministerul Agriculturii, iar programul se încheie marți, la ora 11:00, cu Alexandru Rogobete, propus pentru Ministerul Sănătății.

Potrivit programului publicat de social-democrați luni, pe Facebook, în cadrul audierilor, miniștrii desemnați își vor prezenta prioritățile și obiectivele pentru domeniile pe care urmează să le coordoneze.

Programul audierilor miniștrilor PSD - luni, 19 octombrie

Audierile miniștrilor PSD încep luni, la ora 12:00, și continuă până seara, ultimul candidat al zilei fiind programat la ora 18:30.

  • 12:00 – Florin Barbu, propus la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

  • 12:30 – Alexandru Stoica, propus la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  • 13:30 – Radu Oprea, propus la Ministerul Apărării Naționale

  • 14:00 – Daniel Zamfir, propus la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

  • 17:30 – Marian Neacșu, propus viceprim-ministru și la Ministerul Afacerilor Interne

  • 18:00 – Ovidiu Popa, propus la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  • 18:30 – Natalia Intotero, propusă la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Programul audierilor miniștrilor PSD - marți, 20 octombrie

Marți, audierile încep la ora 09:00, cu Radu Marinescu, propus pentru Ministerul Justiției. Ultimul candidat din program este Alexandru Rogobete, propus pentru Ministerul Sănătății, care va fi audiat la ora 11:00.

  • 09:00 – Radu Marinescu, propus la Ministerul Justiției

  • 09:30 – Mihai Ghigiu, propus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  • 10:30 – Florin Manole, propus la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

  • 11:00 – Alexandru Rogobete, propus la Ministerul Sănătății

    PSD a anunțat că va publica informații și actualizări despre desfășurarea audierilor pe pagina oficială de Facebook a partidului.

Când se va da votul de învestitură

După încheierea audierilor, atenția se va muta asupra ședinței de plen de mâine, programată la ora 14:00. Atunci, parlamentarii vor decide dacă acordă votul de încredere Cabinetului condus de Luca Niculescu.

Guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru învestire.

În cazul în care Executivul va primi votul de învestitură, membrii noului Cabinet vor trbui să depună jurământul la Palatul Cotroceni în fața președintelui Nicușor Dan.

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