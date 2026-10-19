Audierile miniștrilor PSD pentru Guvernul Niculescu: programul complet, pe ore

Miniștrii propuși de Partidul Social Democrat (PSD) în Guvernul condus de Luca Niculescu vor fi audiați luni și marți, 19 și 20 octombrie, în comisiile parlamentare de specialitate, în cadrul procedurii de învestire a noului Executiv. Primele audieri încep luni, la ora 12:00, cu Florin Barbu, propus pentru Ministerul Agriculturii, iar programul se încheie marți, la ora 11:00, cu Alexandru Rogobete, propus pentru Ministerul Sănătății.
Potrivit programului publicat de social-democrați luni, pe Facebook, în cadrul audierilor, miniștrii desemnați își vor prezenta prioritățile și obiectivele pentru domeniile pe care urmează să le coordoneze.
Programul audierilor miniștrilor PSD - luni, 19 octombrie
Audierile miniștrilor PSD încep luni, la ora 12:00, și continuă până seara, ultimul candidat al zilei fiind programat la ora 18:30.
12:00 – Florin Barbu, propus la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
12:30 – Alexandru Stoica, propus la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
13:30 – Radu Oprea, propus la Ministerul Apărării Naționale
14:00 – Daniel Zamfir, propus la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
17:30 – Marian Neacșu, propus viceprim-ministru și la Ministerul Afacerilor Interne
18:00 – Ovidiu Popa, propus la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
18:30 – Natalia Intotero, propusă la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Programul audierilor miniștrilor PSD - marți, 20 octombrie
Marți, audierile încep la ora 09:00, cu Radu Marinescu, propus pentru Ministerul Justiției. Ultimul candidat din program este Alexandru Rogobete, propus pentru Ministerul Sănătății, care va fi audiat la ora 11:00.
09:00 – Radu Marinescu, propus la Ministerul Justiției
09:30 – Mihai Ghigiu, propus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
10:30 – Florin Manole, propus la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale
11:00 – Alexandru Rogobete, propus la Ministerul Sănătății
PSD a anunțat că va publica informații și actualizări despre desfășurarea audierilor pe pagina oficială de Facebook a partidului.
Când se va da votul de învestitură
După încheierea audierilor, atenția se va muta asupra ședinței de plen de mâine, programată la ora 14:00. Atunci, parlamentarii vor decide dacă acordă votul de încredere Cabinetului condus de Luca Niculescu.
Guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru învestire.
În cazul în care Executivul va primi votul de învestitură, membrii noului Cabinet vor trbui să depună jurământul la Palatul Cotroceni în fața președintelui Nicușor Dan.