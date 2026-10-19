Audierile miniștrilor PSD pentru Guvernul Niculescu: programul complet, pe ore

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 oct. 2026, 09:13

Miniștrii propuși de Partidul Social Democrat (PSD) în Guvernul condus de Luca Niculescu vor fi audiați luni și marți, 19 și 20 octombrie, în comisiile parlamentare de specialitate, în cadrul procedurii de învestire a noului Executiv. Primele audieri încep luni, la ora 12:00, cu Florin Barbu, propus pentru Ministerul Agriculturii, iar programul se încheie marți, la ora 11:00, cu Alexandru Rogobete, propus pentru Ministerul Sănătății.

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