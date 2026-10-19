Aviz favorabil pentru Dumitru Chisăliță la Ministerul Energiei! Promite ajutoare la facturi și evitarea scumpirilor bruște

Dumitru Chisăliță, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Guvernul Luca Niculescu, a primit luni aviz favorabil în comisiile parlamentare de specialitate. Acesta a obținut 39 de voturi pentru, 8 împotrivă și o abținere. În timpul audierilor, Chisăliță a prezentat mai multe măsuri pe care intenționează să le aplice, printre care ajutoare financiare pentru familiile cu venituri mici și reducerea dependenței României de importurile scumpe de electricitate.
Dumitru Chisăliță, aviz favorabil pentru Ministerul Energiei. Ce a promis la audieri
Ministrul independent propus în Guvernul Luca Niculescu a explicat că una dintre prioritățile sale este sprijinirea românilor care au dificultăți în plata facturilor la curent și gaze. Chisăliță consideră că statul trebuie să introducă noi forme de ajutor financiar, în special pentru familiile cu venituri reduse. Acesta a avertizat că, fără astfel de măsuri, cele mai mari probleme legate de prețurile energiei ar putea apărea în februarie și martie 2027.
Potrivit planurilor prezentate la audieri, sprijinul pentru plata facturilor ar urma să fie acordat direct în factură. De acest ajutor ar putea beneficia familiile cu venituri lunare de până la 3.500 de lei net pe membru de familie. În cazul gazelor naturale, măsura ar urma să vizeze aproximativ 1,7 milioane de persoane, iar sprijinul este prevăzut să fie acordat cel puțin până în luna martie a anului viitor.
Facturi mai mici cu 20% pentru unele gospodării. Proiectul propus de Chisăliță
Programul de guvernare include și un proiect-pilot prin care unele familii vulnerabile ar putea beneficia de instalații fotovoltaice gratuite. Ministerul Energiei ar urma să colaboreze cu autoritățile locale pentru organizarea a cinci comunități de energie, formate din 100 de gospodării vulnerabile. Obiectivul este reducerea facturilor anuale cu cel puțin 20%, iar dacă proiectul va avea rezultate bune, acesta ar putea fi extins.
O altă prioritate anunțată de Chisăliță este creșterea capacității României de a produce și stoca energie folosind resursele proprii. Ministrul propus consideră că astfel ar putea fi redusă dependența de importurile costisitoare de electricitate. În ceea ce privește numirile politice din companiile de stat, acesta a susținut că OUG 109 oferă instrumentele necesare pentru prevenirea problemelor de eficiență, dacă prevederile sale sunt aplicate corect.
Ce se întâmplă cu prețurile gazelor și producția din Neptun Deep
În programul de guvernare este prevăzută și liberalizarea treptată a pieței gazelor naturale, după estimările privind producția din perimetrul Neptun Deep, din Marea Neagră. Procesul ar urma să se desfășoare după un calendar anunțat din timp, astfel încât consumatorii să nu se confrunte cu un „șoc de preț”. Producția de gaze din Neptun Deep este programată să înceapă în primul semestru al anului 2027.
Înainte de începerea exploatării, Chisăliță intenționează să pregătească un nou regim al redevențelor plătite de companiile care folosesc resursele naturale ale României. În cazul Complexului Energetic Oltenia, programul prevede analizarea retragerii treptate a capacităților pe cărbune, pe măsură ce vor fi puse în funcțiune cele care le înlocuiesc. Totodată, pentru 2027 este prevăzută punerea în funcțiune a parcurilor fotovoltaice ale complexului, cu o capacitate de aproximativ 735 MW.
Audierile nu au fost lipsite de schimburi de replici. Senatorul Ninel Peia a acuzat existența unor persoane pe care le-a numit „bandiți” în sistemul energetic național. După ce i s-a atras atenția asupra limbajului folosit, acesta a susținut că termenii utilizați nu sunt jignitori, ci simple alinturi, și a continuat să critice sistemul energetic.