Aviz favorabil pentru Dumitru Chisăliță la Ministerul Energiei! Promite ajutoare la facturi și evitarea scumpirilor bruște

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 14:33

Dumitru Chisăliță, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Guvernul Luca Niculescu, a primit luni aviz favorabil în comisiile parlamentare de specialitate. Acesta a obținut 39 de voturi pentru, 8 împotrivă și o abținere. În timpul audierilor, Chisăliță a prezentat mai multe măsuri pe care intenționează să le aplice, printre care ajutoare financiare pentru familiile cu venituri mici și reducerea dependenței României de importurile scumpe de electricitate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politica interna