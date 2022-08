"Suntem încă în discuţii, mai avem o zi. 1 septembrie este poimâine. În funcţie de propunerile şi de elementele tehnice, pentru că este un adevărat mecanism, nu este simplu deloc, tot ceea ce presupune calculul acesta al preţurilor la energie şi la gaze trebuie să fie foarte bine clarificat, astfel încât, chiar dacă am întârzia o zi, prefer să avem o linie cât se poate de clară şi simplificată, decât să ne grăbim şi să venim cu o ordonanţă de urgenţă care să nu producă efectele pe care le dorim", a declarat Ciucă, întrebat, la o conferinţă de presă, în legătură cu ordonanţa care ar suprataxa profiturile din energie.



Întrebat dacă vor fi prelungite şi actualele măsuri de subvenţionare a tarifelor, Ciucă a precizat că obiectivele majore sunt protejarea populaţiei, a industriei agro-alimentare, a IMM-urilor şi a investiţiilor.



"Vreau să asigur cetăţenii că măsurile vizează două obiective majore: pe de o parte, protejarea populaţiei - şi rămânem la nivelurile de tarif care sunt cuprinse în Ordonanţa 27, nu vor fi modificări, iar, de cealaltă parte, discutăm despre măsuri pentru protejarea industriei agro-alimentare, a IMM-urilor, care în analiza pe care noi am făcut-o reprezintă motorul economiei, iar acesta trebuie să funcţioneze. De asemenea, ne menţinem pe obiectivele noastre de investiţii, nu putem să depăşim această criză fără o economie care să funcţioneze, fără investiţii în economie", a adăugat premierul.



Nicolae Ciucă a mai precizat că strategia pentru iarnă va fi prezentată miercuri.



"Strategia pentru iarnă urmează să fie prezentată mâine. Comitetul interministerial pentru investiţii în energie şi rezilienţă energetică are termen până pe data de 31 să prezinte planul de iarnă şi îl vor prezenta cu certitudine şi există, sigur, toate elementele de detaliu faţă de care ne raportăm pentru a ne asigura că avem atât energia, cât şi gazele necesare pentru iarna 2022-2023. Deci, vă rog să aveţi încredere că avem acest plan", a mai spus premierul.