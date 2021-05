Victor Paul Dobre este, din 2017, vicepreşedinte PNL pentru Regiunea Sud-Est şi a fost deputat PNL timp de patru mandate (2000-2004, 2008-2021, 2012-2016 şi 2016-2020). Luna trecută, acesta a acţionat în instanţă Parlamentul României, cerând acordarea pensiei speciale, acţiune pe care au iniţiat-o, în ţară, peste 120 de actuali sau foşti parlamentari.



Întrebat despre acest gest al vicepreşedintelui Victor Paul Dobre, Ludovic Orban a spus că PNL a fost singurul partid care a votat împotriva introducerii pensiilor speciale şi că, odată ajunşi la guvernare, liberalii, împreună cu partenerii USR-PLUS, au introdus în Parlament decizia de anulare a acestor pensii speciale, iar acţiunea în instanţă este "contrară deciziilor şi poziţionării PNL".



"Este în afara deciziilor PNL. PNL este singurul partid care a votat împotriva introducerii pensiilor speciale pentru parlamentari şi odată ce am ajuns la guvernare, alături de partenerii noştri USR-PLUS, am reuşit să punem pe agenda Parlamentului şi până la urmă să luăm decizia, care s-a luat în unanimitate, de desfiinţare a pensiilor speciale. Faptul că unii colegi au decis individual să iniţieze demersuri pentru a invoca excepţia de neconstituţionalitate este contrar deciziilor oficiale ale PNL", a afirmat Orban.



Întrebat dacă după gestul făcut de Victor Paul Dobre, acesta mai poate fi susţinut politic pentru o funcţie cum ar fi cea de consul la Odessa, Orban a răspuns: "Nu am ştiinţă despre ce vorbiţi. Aceea nu este o funcţie politică, este o funcţie diplomatică".



Ludovic Orban se află, sâmbătă, la Galaţi, urmând să se întâlnească cu primarii PNL, să efectueze o vizită la Fabrica Artesana din municipiul Tecuci şi să participe la lansarea candidatului PNL la Primăria din Târgu Bujor, în persoana fostului subprefect Andra Costache.