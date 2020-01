Moise Guran: Intrarea în politică, cea mai proastă decizie 

,,Jurnaliștii trebuie să fie critici cu politicienii. Sper să pot spune în continuare adevărul. Eu am fost primul care am criticat plecarea jurnalistului în politică. Mă puteți judeca și critica, sunt de acord cu ce am zis în 2015. Eu am chemat oamenii în stradă si am încălcat deontologia presei. Mai aveai ceva de făcut în presă? Nu pot spune că le am incercat pe toate, dar sunt mulțumit de cariera mea. Renunț la o carieră pe care o iubesc. Am făcut cea mai proastă alegere. Nimănui nu ii place politica. Am fost jurnalist de idei'', a spus Moise Guran la Realitatea Plus.