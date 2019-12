Ministrul de Interne, dezamăgit de Raed Arafat

2019-12-13 09:36:56 Paine si circ in Romanica

Daaa. Nu tu clanuri interlope care stau la masa cu sefii politiei, nu tutraficanti de droguri care mai au putin si le vand la taraba in piata ziua, nu tu prostitutie oriunde in tara, nu tu trafic de organe pe OLX direct, produse accizabile vandute pe OLX fara timbru, nu tu talharii spargeri violuri ziua in amiaza mare, nu tu politisti platiti prost si dotati prost, multi dintre ei direct de la oi veniti etc... Nimic din toate astea nu sunt demne de auditul ministrului pulii in schimb Arafat incurca rau, baietii astia au tema privatizarea serviciului, a mai incercat-o si gunoiul de Basescu dar de frica populatiei a dat inapoi. Eram sigur ca romanii o vor "lua in mana" cu guvernul Bufonilor.