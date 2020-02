Mesajul premierului desemnat înaintea audierii miniștrilor în Parlament: Nu mai au nevoie de dădacă

Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, luni, după BEX PNL, că obiectivul partidului este de a fi îndeplinite toate procedurile constituționale, astfel încât președintele Klaus Iohannis să poată dizolva Parlamentul României, respectiv să fie deslanșată procedura pentru alegerile parlamentare anticipate.

„PNL are ca obiectiv buna guvernare, realizarea marilor reforme de care Romania are nevoie in toate sistemele. Avem ca obiectiv realizarea unei cresteri economice rapide, bazate pe parteneriat public -privat.