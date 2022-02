„Întotdeauna inflaţia influenţează puterea de cumpărare şi nivelul de trai. (...) Cauza inflaţiei, mai mult decât evident, sunt aceste scumpiri în energie, atât la energia electrică, cât şi la gaze, care au avut mai multe efecte. Unul dintre ele sunt scumpirile evidente şi inflaţia. Avem, în acest moment, o ordonanţă de urgenţă care acoperă IMM-urile, sectorul de producţie alimentar şi consumatorii casnici pe două luni de zile şi în aceste două luni de zile, prin ministerul de resort şi prin Guvern, să vedem ce propuneri vin pentru perioada următoare", a afirmat Ciolacu la un post TV.



Conform acestuia, reducerea TVA duce la scăderea inflaţiei, însă aceasta trebuie să vină împreună cu alte măsuri.



"Reducerea TVA duce la scăderea inflaţiei, dar nu este singura măsură. (...) Am lucrat la un pachet împreună cu ministrul de Finanţe şi cu experţii în energie să vedem cum rezolvăm cauza, respectiv aceste scumpiri în energie, inclusiv pentru impozitarea veniturilor excepţionale, pentru că nu s-a scumpit producţia energiei, nici a gazelor. (...) Combatarea inflaţiei este o prioritate", a arătat liderul social democrat.



El a spus că, în acest an, nu recomandă o modificare a Codului fiscal.



"Ce vă pot spune cu certitudine: anul acesta nu vor apărea taxe noi", a spus Ciolacu.



Întrebat dacă el consideră normală renunţarea la cota unică, reprezentantul PSD a răspuns: "Da şi a intrat la sistemul european şi chiar mondial. (...) În momentul în care 24 de state au renunţat la cota unică şi au mai rămas trei state cred că este un semnal că ....Nu înseamnă că, dacă ieşim din cota unică, o să fie mai mare impozitarea. (...) Peste tot în lume există o impozitare progresivă. (...) Dacă ai, la Buzău, trei garsoniere, nu poţi compara cu o zonă de lux din Bucureşti", a susţinut preşedintele PSD.



Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a afirmat că reducerea CAS de la 25% la 20% reprezintă o soluţie de creştere a salariului pentru toţi românii şi ar însemna, la un salariu mediu, o creştere de aproximativ 317 lei.



"Soluţii pentru a creşte salariile pentru TOŢI românii. Reducerea CAS de la 25% la 20% = aproximativ 317 lei în plus în buzunar pentru românii cu salariul mediu", a scris Cîţu, duminică, pe Instagram.



Liderul liberal a adăugat că reducerea contribuţiilor ar aduce mai mulţi bani în buzunarele românilor, iar reducerea TVA ar tempera inflaţia.