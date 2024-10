”Eu cred că următorii cinci ani sunt vitali pentru dezvoltarea României. De aceea, îmi propun un parteneriat real între Preşedinte şi Guvern pentru a întări economia. Voi fi acolo unde oamenii au nevoie.

În acest sens, am pregătit acest plan pentru România. Un set de priorităţi naţionale cu cinci obiective fundamentale: creşterea veniturilor şi a puterii de cumpărare, reindustrializarea ţării, finalizarea autostrăzilor, şanse egale la educaţie şi sănătate, respect pentru românii din Diaspora.

În egală măsură, acest plan abordează şi teme fundamentale pentru a putea construi un viitor mai sigur al naţiunii noastre: protejarea tinerilor de consumul de droguri şi stoparea declinului demografic”, a transmis, duminică, Marcel Ciolacu, în cadrul evenimentului de lansare a candidaturii.

Ciolacu a prezentat şi câteva măsuri adoptate de când este premier.

”Am crescut veniturile românilor, pensiile şi salariul minim. Am protejat populaţia şi economia, plafonând preţurile la energie şi alimentele de bază. Am investit miliarde de euro şi am creat 500 de mii de noi locuri de muncă. Am început să unim regiunile ţării prin autostrăzi.

În următorii ani însă, trebuie să facem o transformare profundă: să trecem de la o economie bazată pe consum din import la o economie care creşte prin investiţii în industrie, producţie internă şi export”, a explicat preşedintele PSD.

El propune un plan de investiţii publice de 155 de miliarde de euro şi a anunţat că cea mai mare miză o reprezintă reindustrializarea României.

”Şi pentru asta - propun un plan de investiţii publice de 155 de miliarde de euro în următorii 5 ani! Investiţii în infrastructură, educaţie, sănătate, tehnologie, agricultură şi industrii competitive.

Însă, cea mai mare miză este reindustrializarea ţării. Cu investiţii de peste 10 miliarde de euro anual în industrie, vom putea produce în ţară tot ce este esenţial pentru economia naţională”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

O reacție despre viitorul românilor a avut și Lucian Romașcanu.

"Domnul Ciucă, din ce am văzut, are șanse mici să intre în turul 2, dar nu asta e important, important este ca dincolo de tot zgomotul de fond să reușim totuși să transmitem oamenilor ceea ce am făcut și ceea ce vrem să facem pentru ei.

Este foarte normal să te gândești la scăderea taxării pe muncă, cum este normal să te gândești la sprijinul celor care nu sunt într-o situație economică nu tocmai bună.

E posibil să se renunțe la anumite facilități, dar nu vor fi creșteri de taxe, sub nicio formă nu va crește TVA că nu este necesar în acest moment.

Nici impozitul pe venit și nu se va putea trece la impozitul progresiv sub nicio formă într-un an de zile", a spus Romașcanu.