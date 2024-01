Întrebat, la un post TV, dacă România va intra în recesiune anul acesta, Marcel Ciolacu a negat categoric.

”Nu. Nu, categoric nu! Negociez orice. Am şi anunţat, am o linie roşie: toate măsurile de combatere a evaziunii fiscale vor fi puse în aplicare. Digitalizarea ANAF-ului va avea loc anul acesta, după 33 de ani. Ştiu că am deranjat multă lume, mi-am asumat acest lucru, voi continua reorganizarea sistemului bugetar. Ştiu că deranjez. Altfel, dacă nu vom face aceste lucruri şi nu găsim înţelegere şi un dialog corect între noi, ne prăbuşim, gratuit, de această dată gratuit. România, v-o spun cu toată tăria, este în direcţia corectă. Ne-am pierdut răbdarea? Şi eu îmi pierd răbdarea, şi dvs., cu toţii, mai ales după atâtea crize suprapuse şi după atâta frustrări, după atâta batjocură faţă de români”, a afirmat Ciolacu, potrivit news.ro.

Șeful guvernului a spus că este nevoie de un echilibru în economie, de colaborare între autorităţi, societate, patronate, sindicate pentru a menţine ”echilibrul fragil” al economiei în această perioadă.