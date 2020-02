Marcel Ciolacu, după eșecul învestirii Cabinetului Orban 2: ”Nu cred că PSD va merge cu o propunere de premier"

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că Raed Arafat a refuzat să fie propus premier:

”Haideți să facem un fir al istoriei. După ce Guvernul Orban a fost demis după trei luni de când a fost numit cu 261 de voturi, eu și domnul Ponta ne-am gândit să mergem cu o propunere comună, domnul Arafat. Dumnealui a refuzat. Am mers cu altă propunere. Domnul Iohannis l-a desemna pe domnul Orban. Nu am mai avut alte discuții. (...) Nu cred că de această dată PSD va merge cu o propunere de premier", a afirmat Ciolacu. Liderul PSD a mai spus că era exclus ca PSD să voteze o propunere venită din partea PNL.

”Noi suntem în Opoziție. Faptul că nu am fost luați în considerare prima oară a derajat. În viață se spune că a greși e omenește, a persevera devine prostește. Așa am considerat, din moment ce a fost respinsă e clar că vom crea o nouă majoritate. Am spus că e exclus ca PSD să voteze o propune a PNL, în persoana domnului Orban.”

Marcel Ciolacu este de părere și că liberalii l-au pus într-o situaţie jenantă pe Klaus Iohannis: ”Strategia PNL s-a dovedit nu una proastă şi ridicolă, ci neconstituţională. Chiar este o situaţie jenantă prin care au pus și președintele României într-o situaţie jenantă de a desemna o persoană pe care nu voiau să o desemneze. Anterior, liderul PSD afirmase că îl bucură că democraţia funcţionează încă în România", a mai spus el.

Ședința de plen a Parlamentului pentru învestirea Guvernului Orban 2 a fost amânată, luni, la scurt timp după ce a început, din lipsă de cvorum. Ședința a fost suspendată având în vedere că în sală erau prezenți doar 188 de parlamentari din cei 465.