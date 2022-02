● Ce sfaturi are Cătălin Botezatu pentru doamne de Valentine’s Day

„Prețul energiei electrice e mai mare decât în Germania. Eu consider că trebuie să venim cu un preț reglementat pe un an de zile, cu tot ce decurge de aici. O OUG, știți că ANRE nu mai are competențe în stabilirea prețurilor la energie în urma unei ordonanțe emise de domnul Orban, și concomitent cu acest lucru să discutăm cu comisia.

Eu asta am discutat cu premierul. Efectul cel mai mare e creșterea inflației. Reducerea TVA și CAS la angajați sunt măsuri, eu nu sunt de acord să intervenim pe efecte fără să rezolvăm cauza. Eu sunt ferm convins că împreună cu BNR vom reuși să ținem inflația la o cifră. Reducerea CAS e o măsură temporară", a declarat Marcel Ciolacu.

„Eu am văzut măsurile celor de la PSD. Nu am văzut propunerile lui Virgil Popescu. Noi am făcut pași. E posibil să prelungim cu încă o lună a acestui OUG. Ne permitem acest lucru”, a mai spus Marcel Ciolacu.