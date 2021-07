„Sunt mulțumit de activitatea miniștrilor de la PNL. Ce m-a deranjat cel mai mult a fost că premierul a invocacordul meu. Nu a avut acordul meu, nici al forurilor statutare ale partidului pentru revocare. La ședința coaliției am fost prezent alături de Dan Barna și Kelemen Hunor, dar premierul nu a fost prezent.

Am capacitatea de a evalua miniștrii, iar în privința ministrului de Finanțe am motive de mândrie, nu remaniere. Îmbunătățirea ratingului de țară, avem deficit bugetar mai mic cu 1,6%. Din punct de vedere al încasărilor bugetare, avem o creștere a acestora. Avem o creștere de 29% a colectării veniturilor. S-au făcut pași serioși pentru digitalizare. Eu am avut alte propuneri la ministerul de finanțe, Nazare a fost propunerea lui Cțîu. Nu există niciun motiv serios pentru a susține aceată remaniere

Ea trebuia făcută prin prezentarea de candidaturi și prin vot în Biroul Politic Națuional al PNL. O astfel de decizie trebuia discutată neapărat în Coaliție. Sunt niște pași proceduruali. În prezent, nu am altceva de făcut decât să-mi exprim punctul de vedere. Activitatea lui Nazare a fost una prin care au fost atinse obiectivele stabilite.

Aș vrea să sper că nu e legătură între revocare lui Nazare și rectificarea bugetară. Aș vrea să cred, dar mi-e greu, că e vreo legat că Nazare n-a apărut în poze și demiterea sa”, conchide Orban.