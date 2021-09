"Dacă voi câștiga Congresul PNL, refac coaliția în maxim 48 de ore", a spus Ludovic Orban.

Orban a respins scenariul în care Iohannis ar refuza să îl desemneze premier:

"Cum să refuze? Președintele României m-a desemnat prim-ministru de trei ori, inclusiv la negocierea pe care am avut-o după alegerile din decembrie, după blocajul din primele șase zile, dacă vă aduceți aminte, am venit cu a doua formulă, cu doi candidați posibili de prim-ministru, Ludovic Orban sau Florin Cîțu, și până la urmă cei care au luat decizia, și-au exprimat preferința și au impus premierul Cîțu au fost cei de la USR PLUS", a spus Ludovic Orban.

Întrebat dacă există liberali care au vrut să îl dea afară din partid, Orban nu a negat: "Sunt minți înfierbântate care consideră că doar eliminarea mea poate să mă împiedice să câștig congresul și au apelat la toate tertipurile posibile, să n-am 10 filiale care să îmi acorde votul ca să pot să candidez."

"Eu sunt un om foarte civilizat, sunt om care chiar și atunci când partenerul de dialog e un pic mai înfierbântat îmi păstrez întotdeauna calmul și rar, rar de tot se întâmplă să mai scap câte un cuvânt nelalocul lui", a mai spus Ludovic Orban.