"Nu cred ca votez forma actuala a legii. Forma actuala a legii nu o voi vota", a spus Ludovic Orban, in emisiunea Culisele statului paralel.

"Problema mea principala pleaca de la cateva puncte:

1. E demonstrat stiintific ca o persoana vaccinata poate sa transmita virusul. Va vorbeste o persoana care crede in vaccin. Problema cu vaccinul este ca vaccinul ma ajuta pe mine. Cum? Daca contractez boala sa nu am o forma severa. Pe de alta parte, nu ma impiedica pe mine ca persoana vaccinata sa transmit virusul daca eu l-am contractat. Mi se pare ca nu e corect din punct de vedere medical. Din punctul de vedere al respectarii dreptului la sanatate al persoanelor care nu se vaccineaza. Sau inclusiv al persoanelor care sunt vaccinate ca o persoana vaccinata poate transmite si unei alte persoane care este vaccinata. Sigur ca vaccinul va evolua probabil si ca in timp se va dezvolta o forma de imunitate care sa dureze mai mult.

2. Poate Italia isi permite cu 80% din cetatenii vaccinati sa conditioneze dreptul la munca de vaccin sau de un test RTC. Romania, cu 32% din cetateni vaccinati nu-si poate permite asta. Eu nu pot sa interzic dreprul la munca, pentru ca de fapt asta fac. Uitati-va ce scrie in lege, ca automat i se suspenda contractul de munca fara salariu 30 de zile si dupa aia isi pierde locul de munca. Ganditi-va ce lovitura este pentru economie daca angajatorul este obligat sa renunte la contractul de munca al unei persoane care nu se vaccineaza", a spus Orban.

"Faptul ca statul esuat nu asigura romanilor tratamentele la care au acces toti cetatenii europeni este o rusine pentru guvern si pentru Ministerul Sanatatii pentru ca noi am trait in 2020 experienta luptei contra acestei pandemii. Puteam anticipa foarte clar care sunt nevoile pe toate categoriile de produse de care e nevoie pentru a face fata acestui nou val epidemic. Faptul ca nu s-au luat masuri, ca nu s-au cumparat medicamente care sunt cunoscute, anticorpii monoclonali... sunt scheme de tratament. Cum e posibil sa nu asiguri resurse financiare si mai ales Ministerul Sanatatii si guvernul in ansambu sa nu se ocupe...", a mai spus Orban.