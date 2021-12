„Vreau să aduc aminte românilor de programul de guvernare cu care s-a prezentat PSD în alegeri. Promisiunea a fost că punctul de pensie va fi 2.010 lei. Orice guvern, din orice țară, la guvenrare în România, nu era sustenabilă creșterea de 40% a punctului de pensie. Eu am crescut cu 14% într-o perioadă dificilă economic. Noi am spus că vom aplica creșterea dacă se va putea susține economic. În România, în 2020, am avut scădere economică, mai mică decât ale altor state din Europa. Creșterea punctului de pensie cu 14% a fost maxim cât se putea face în acele condiții economice. Pensiile sunt plătite din contribuțiile persoanelor active. Nu poți crește punctul de pensie cu 40%, este nefiresc. PSD a mințit în campania electorală. S-a dovedit că nu vor crește pensia cu 40%. Eu rămân fidel votanților care voiau să scape de PSD. Acesta a fost angajamentul nostru, atunci. Acum, s-a făcut alianță cu PSD. Eu nu am făcut tot ce a vrut Iohannis. Dacă luăm datele, vedem că rata inflației e 8%, creșterea economică e 7%. Este o diferență între ceea ce a propus PNL și ce a spus PSD în campania electotrală. Motivul principal al moțiunii din august a fost că nu creștem punctul de pensie cu 40%. Acum sunt ei la guvernare, dar au constatat că nu au bani de creștere. Noi am crescut punctul de pensie cu 14%, în plină criză. Punctul de pensie va fi cu 440 de lei mai puțin față de cei 2.010 lei cât au promis pesediștii. Legea pensiilor trebuie regândită. Trebuie să existe un mecanism de creștere de pensie bazat pe creșterea economică. Există diferențe între pensionari, în funcție de anul de pensionării. Angajamentul nostru de reclaculare a fost clar. Le refacem până la 1 ianuarie 2023. Acum, nu mai este nimeni, este Budăi, de la PSD, iar de la Finanțe e tot de la PSD. Ei au venit cu ideea de a da niște bani, un fel de ajutor, pentru pensionari. Avem legea consumatorului vulnerabil, care stipulează că se subvenționează.

„Nu poți avea 4 forme de ajutor pentru o singură categorie socială”

S-a votat plafonarea prețurilor, compensare, amanare, iar acum dăm pensionarilor încă o sumă de bani. De ce nu dăm acești bani celor peste un milion de oameni cu salariu minim. Pensionarii au 4 forme de sprijin în prezent. Dacă dai o formă de sprijin tu trebuie să folosești acel instrument, iar prin consumatorul vulnerabil să se stabilească sumele necesare subvenției. Nu se poate să folosești patru sisteme suprapuse, în detrimentul celor cu salarii mici. Sistemul de ajutor pentru cei cu salarii mici este o formă de subvenție pentru toți, nu doar o categorie socială ca pensionarii. Societățile de distribuție a energiei termice cumpără la un anumit preț, îl distribuie la populație la un preț mic, iar diferența este acoperită din buget”, a declarat Ludovic Orban în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.