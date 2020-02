Ludovic Orban, bilanț la trei luni de guvernare! Se pregătește premierul de plecare?

2020-02-04 16:05:39 Ionescu

Respect seriozitatea premierului si implicarea. As putea spune ca a fost o revelatie pentru mine si cred ca pentru multi. Poate ca multi nu se asteptau. Este un bun politician, responsabil, serios, competent. Are o echipa buna, nu exista perfectiune, dar conteaza buna intentie si seriozitatea. Si asta deranjeaza. Cred in politica acestora, chiar daca nu exista perfectiune, sunt oameni buni acolo. Le doresc succes!