Lucian Bode a făcut anunțul! Ce buget va avea Ministerul Transporturilor în 2020?

"Bugetul Ministerul Transporturilor arată în felul următor: în 2017 se aprobă prin Legea bugetului 13,4 miliarde (de lei, n.r.), se realizează 8,5 miliarde şi pe buget, şi pe titlul 58 Fonduri europene nerambursabile. În 2018 se aprobă 9,5 miliarde (de lei - n. r.), prin Legea bugetului şi se realizează 7,5 miliarde. În 2019, datorită presiunii pe care am pus-o şi o pun în fiecare zi pe Organismul Intermediar, pe beneficiar şi beneficiarii, la rândul lor, pe antreprenori, astăzi putem vorbi de o execuţie pe fonduri europene de aproximativ 4,1 miliarde de lei. Pe 2019, ne vom închide bugetul undeva la 11,1 miliarde (de lei - n. r.). Alocarea pentru anul 2020 va depăşi 11,1 miliarde de lei. Vom avea alocaţi peste 6 miliarde de lei pe Titlul 58 'Fonduri europene nerambursabile' pe care sper din tot sufletul să-i cheltuim pe aceste proiecte. Avem toată deschiderea Comisiei Europene", a spus Bode, la un post TV de știri.



Potrivit datelor prezentate de ministru, România are în acest moment 836 kilometri de autostradă în folosinţă şi 134 de kilometri de autostradă şi drumuri expres în lucru.



"Avem în acest moment 836 de km de autostradă în folosinţă, avem 134 de km de autostradă şi drumuri expres în lucru şi avem ceea ce înseamnă în bani aproximativ 4 miliarde de lei. Dacă ne referim la buget, noi, pe exerciţiul financiar 2014 - 2020, am avut alocaţi 5,9 miliarde de euro pe proiecte de infrastructură. Din aceşti bani, România a reuşit să absoarbă până în acest moment 2,1 miliarde de euro, adică 37%. Anul viitor avem alocaţi 1,3 miliarde de euro, deci sunt bani. Se tot spune că nu avem bani, numai că trebuie să-i folosim cu cap", a menţionat şeful de la Transporturi.