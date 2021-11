"Cand am sprijinit Guvernul Ciolos, eram in situatia in care Roamnia nu mai putea fi guvernata decat de cel pe care-l punea Iohannis. Acum nu e asa. De ce, de exemplu, a facut PSD-ul miscarea asta? De ce nu au cerut ei postul de prim ministru? Ii acuzam (ca nu intra ei la guvernare, acum cateva saptamani, n.r.) pentru ca stiam de intelegerea pe care au avut-o in septembrie, la discutia cu Iohannis, unde au fost Ciolacu, Hellvig, Bode si Citu. Nu stiu unde a fost intalnirea, intrebati-l pe Pahontu. O intalnire care a avut loc si unde s-a discutat ca USR sa fie scos de la guvernare, ca PSD sa faca aceasta alianta cu PNL, sa modifice Constitutia pentru a face din Romania republica parlamentara ca sa mearga Iohannis premier si vedem cine o sa fie presedintele ales de Parlament. Tot ce se intampla in aceasta perioada are legatura doar cu 2024", a spus Liviu Dragnea, duminica, la Realitatea PLUS.

In opinia fostului lider social-democrat, se urmareste modificarea Constitutiei, tara sa fie republica parlamentara si presedintele sa nu mai fie ales de popor, cu de Parlament.

Intrebat pentru ce se vrea modificarea Constitutiei, Dragnea a explicat: "Pentru modificarea sistemului de alegere a presedintelui. Miza e viitorul presedintelui Iohannis. Explicatia e simpla: asa s-a primit ordin la PSD, asa fac."

"De ce trebuie sa taiem noi un cires pentru ca o cireasa este putreda? De ce trebuie sa modificam noi forma de guvernamant din Romania pentru ca am avut un presedinte care a calcat in picioare Constitutia? De ce n-am putea sa votam un presedinte care sa respecte Constitutia? Poporul roman nu e in situatia in care sa poata sa analizeze aceasta peoblema a formei de guvernamant", a mai spus Dragnea.

"Eu le spun celor care au constatat faptul ca Iohannis a facut numai rele ca, daca sunt de acor cu asta, Iohannis va continua sa faca rele din postul de prim ministru cu puteri mai mari decat are prim ministrul astazi", a avertizat Dragnea.