Liderul deputaților PNL: "Vă spun că vom avea alegeri anticipate"!

"Vă spun că vom avea alegeri anticipate", le-a transmis jurnaliştilor Florin Roman.



Întrebat când anume, el a explicat că nu poate răspunde exact, deoarece sunt "nişte termene constituţionale care curg".



"Nu ştiu dacă PSD boicotează o dată sau de două ori învestirea Guvernului, pentru că, toate lucrurile astea, conform legii, curg pe un calendar. Deci, dacă până în 15 martie, vom avea prima cădere a Guvernului, până în aprilie, la jumătatea lunii, a doua cădere, probabil, a Guvernului, sigur că putem discuta de alegeri anticipate în prima parte a verii acestui an", a declarat liderul Grupului PNL din Camera Deputaţilor.



Roman a mai spus că "e nevoie ca de aer" de alegeri anticipate.



El a adăugat că PNL militează în continuare pentru organizarea alegerilor anticipate, care sunt văzute ca singura soluţie viabilă avute la dispoziţie pentru "a pune capăt majorităţii PSD, una extrem de toxică" în Parlamentul României.



"E foarte clar pentru noi că această majoritate toxică, născută din pixul lui Liviu Dragnea, acţionează pe principiul legendei meşterului Manole, adică tot ce construim ziua, prin guvern, prin ordonanţe care ajută populaţia, sunt dărâmate noaptea de către majoritatea toxică din Parlament. Va trebui să scăpăm de acest element toxic numit PSD, de această majoritate toxică, care are un singur interes: ei ştiu că pierd alegerile, indiferent că sunt la termen sau că sunt anticipate. (...). Practic, sunt dispuşi \"să dea foc\" României, în speranţa că vor mai recupera din ceea ce au pierdut din punct de vedere electoral. Am auzit foarte mulţi pesedişti care spun \"suntem pregătiţi să stăm patru ani în opoziţie, dar, până intrăm în opoziţie, avem câteva luni în care mai putem pune \"dinamită\" şi \"bombă\" peste tot, în toate locurile în care se poate face acest lucru. şi să vă lăsăm o moştenire pe care nu o veţi putea gestiona\"", a susţinut Roman.



El a mai arătat că, la întâlnirea avută recent de lideri ai PNL cu preşedintele Klaus Iohannis, l-a informat pe acesta, în calitate de lider de grup, despre situaţia din Camera Deputaţilor. "Am prezentat mai multe variante de calendar pentru ceea ce înseamnă alegeri anticipate sau la termen", a mai spus Florin Roman.