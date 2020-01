Lia Olguța Vasilescu, despre actualii guvernanți: ,,Nu sunt doar proști, sunt și responsabili”

Olguța Vasilescu a spus că actualul Guvern a reușit, după doar trei luni, „să pună economia în cap”.

„Am susținut, după votul din mai, că ar fi trebuit să ieșim de la guvernare, a doua zi. De ce? Pentru că oamenii trebuie să își aducă aminte ce au pățit în 2010. Au uitat prea repede. Au uitat când s-au dat afaraă 200.000 de bugetari, au uitat măsurile de austeritate cu impozitări de pensii, cu scăderi de salarii. Uite că își aduc aminte mai repede decât ar fi vrut. Pentru că numai după trei luni de guvernare au reușit să pună economia în cap. Noi ne-am împumutat 79 de miirade în trei ani, ei au luat 40 de miliarde în trei luni. Se plâng că nu sunt bani și că nu știu ce gaură am lăsat noi. Cum să lăsăm găuri când noi am crescut PIB-ul României ci 33%?! Unde sunt banii pe care îi împrumută? Ce fac cu ei, că mereu spun că nu au”, a menționat Vasilescu.

Aceasta a explicat că se doresc anticipate tomai pentru că guvernanții nu vor să mărească pensiile, salariile sau alocațiile, concluzionând că „nu sunt doar proști, ci și iresponsabili”.

„Apropo de cazul liftiera, presa nu îl prezintă ca pe un caz de can can, ci ca pe unul reprezentativ pentru modul în care acești oameni se raportează la cetățenii României. Nu a dat-o afară pentru că ar fi spus liftiera că i-a plăcut mai mult Olguța Vasilescu, a dat-o afară pentru că nu a mai vrut să îi vadă fața. Așa a transmis celor din Minister. A văzut că s-a făcut de râs, că nu poate să o dea afară că nu era angajata Ministerului, ci a unei firme private, și a spus că „denunț contractul cu firma dacă nu dispare aia de acolo”. Pai de la oameni cu atâta răutate așteaptă cineva să crească pensiile și salariile în România? De la secretari de stat dintre care unul a fost covrigar și altul lăutar așteaptă cineva să crească alocațiile sau prestațiile pentru persoanele cu dizabilități? De ce vor anticipate?! Pentru că știu că se fac praf într-un an. Pentru că nu vor ca în septembrie să majoreze punctul de pensie , că nu vor să crească salariile, să majoreze alocațiile. De la cine așteptăm noi o bună guvernare? De la oameni care au adus incompetenți în funcții? Dacă mă uit acum la ce este în Guvern este absolut îngrozitor, este terifiant. Nu sunt doar proști, sunt și iresponsabili”, a conchis președintele PSD Craiova.

Mai multe pe realitateadeolt.net.