Legile Puterii | Radu Cristescu (PSD): „Noi am venit cu 10 propuneri urgente pentru orice guvern”

,,Acest președinte este un blestem pentru poporul român. După ce a căzut acest guvern prin moțiune, noi am venit cu zece propuneri urgente pentru orice guvern. Aș vrea să extrag din acele zece măsuri, trei foarte importante: creșterea alocațiilor, inumanii au refuzat să dubleze alocațiile. Noi am venit și am zis că de pe 1 noiembrie, urgent, mărirea alocațiilor de la 214 lei cât este acum, la 300 de lei, iar la copiii cu handicap, de la 0 la 2 ani, este mai mare suma.

Noi am găsit toate sursele de finanțare, de dublare a alocațiilor, de mărirea salariului minim, le-am explicat. Mărirea salariului minim de la 2300 de lei, la 2550 de lei. Mărirea punctului de pensie de la 1442 de lei cât este acum, la 1600 de lei.

Ce este cel mai important, acea indemnizație socială care este 800 de lei, să fie mărită de la 1 noiembrie, la 1000 de lei. Astea trebuie făcute acum, din setul de zece măsuri urgente pe care le-am propus.

După explozia prețurilor va fi foamete, va fi sărăcie. Noi nu discutăm și nu intrăm în alte discuții până nu vor fi acceptate cele 100 de măsuri urgente pentru România. Avem specialiști foarte buni, iar PSD a demonstrat asta întotdeauna. Avem două somități: Alexandru Rafila și Streinu Cercel.

Situația este tragică. Noi atingem 50.000 de morți, USR-iștii fac o întâmpinare în Parlament și îi cer lui Cîțu numărul câinilor eutanasiați’’, a precizat Radu Cristescu.