"Trebuie sa temporizam lucrurile si promisiunile in aceste zile, sa se poata negocia in legatura cu formrea unui nou guvern, inca nu sunt luate decizii. In orice varianta am merge, trebuie sa temporizam lucrurile, e important pe termen lung ce facem si unde ajungem. Prioritatea guvernului liberal a fost sa mergem spre investitii. In urma lor, vor creste si veniturile oamenilor. Avem OUG 8/2021, ne obliga sa indexam pensiile cu 1 ianuarie. In acest moment, discutam despre scenarii in lucru intre 6 si 12%", a declarat, la Realitatea PLUS, in emisiunea "Legile Puterii", Alin Ignat, consilier al primului ministru, fost secretar în Ministerul Muncii.

"Sa luam scenariul minim, indexare 6%, si cel maxim, de indexare de 12%. Vorbim de 1 ianuarie. In varianta de indexare cu 6%, valoarea punctului de pensie de 1.442 lei ar creste cu aprox 86 de lei. In varianta cu 12%, suma ar fi dubla, 172 de lei. Undeva in marja acestor doua procente ne situam, se va lua o decizie spre finalul anului. Pentru consum, e bine pentru oameni sa vedem pe ce ne putem baza in buget si pana unde putem merge", a explicat Alin Ignat.

"Calendarul pentru alocatii ne spune ca, la 1 ianuarie, se majoreaza cu 20%. Atunci vorbim de alocatia pentru copii intre 0-2 ani si 0-12 ani la copii cu dizabilitati - alocatia va fi 486 de lei. Si intre 2 si 18 ani, va fi 243 de lei. Acestea vor fi sumele pentru alocatii, conform calendarului stabilit", a mai spus Ignat.

In ceea ce priveste cresterea salariului minim, aceasta a fost deja stabilita printr-o hotarare de guvern. "E si o situatie de criza pandemica prin care trecem, trebuie sa consultam partenerii sociali pentru a avea aceste informatii", spune Ignat.

"In privinta salariului minim, de la 1 ianuarie avem 2.550 de lei salariul minim. Din informatiile vazute azi in spatiul public, cred ca coincide deja cu propunerea PSD. De la 1 ianuarie, vom avea acest salariu minim", a punctat Alin Ignat.

"E vorba intr-adevar de decizie politica si de viziune. In eventualitatea in care viitoarea coalitie de guvernare va fi cu PSD, PSD va fi in situatia de a vedea exact ce ne permitem, resursele de care dispune bugetul Romaniei", a subliniat Alin Ignat.

"S-a tot vorbit, in aceste zile, de asezatul la masa. Trebuie sa stam, indiferent cu cine se va face guvernul in continuare, sa luam aceste decizii politice, sa analizam in mod real, corect, cu responsabilitate fata de viitor si sa luam deciziile cele mai bune. Cresterea propusa de 11% de PSD e in marja despre care discutam. In urma analizelor, vom ajunge la cea mai buna concluzie pentru oameni. Orice politician din Romania isi doreste sa creasca salarii si pensii pentru ca asta ii aduce voturi", a spus Ignat.

"As mai face o mentiune in legatura cu pensiile. Trebuie sa ne gandim ca in viitorul context, chiar apropiat, va veni o noua lege a pensiilor la care lucram azi. Undeva probabil spre mijlocul anului viitor ea va intra in dezbatere publica. Aceasta lege va aduce din nou cresteri de pensii. Dar va aduce... Daca astazi, spre exemplu, cu aceasta indexare cresc toate pensiile, deci pensiile mari cand vor creste cu 6% e o suma. Pensiile mici cand cresc cu 6% e o suma mult mai mica", a explicat fostul secretar in Ministerul Muncii.

Referitor la cresterea pensiei de 800 de lei la 1.000 ceruta de PSD, Ignat a declarat: "Da, PSD doreste o crestere in suma fixa. Din ce inteleg, sa se ajunga la 1.000 de lei. In viziunea noastra, tot aceasta indexare s-ar aplica si pensiei minime. Sumele difera intre ele oarecum. Exista o diferenta simtitoare pentru cei care incaseaza aceasta pensie si tot la masa discutiilor vom stabili si acest lucru la momentul in care se va pune problema. Noua lege a pensiilor pe care o vom avea anul viitor va creste pensiile mici mai mult, iar pensiile cele mai mari deloc si, pe masura ce ele scad, vor creste cu procent invers proportional."

"Vom modifica legislatia in asa fel incat sa nu mai existe doua persoane cu aceeasi vechime, cu aceeasi contributivitate din aceeasi profesie, poate chiar din aceeasi unitate in care au muncit si in functie de anul in care au iesit la pensie sa aiba pensii diferite pentru ca era alta legislatie", a mai spus Alin Ignat.

Cum vor trece romanii de aceasta iarna?

"E nevoie de echilibru la nivel politic, sa reusim sa gasim foarte repede o formula pentru a creiona noul guvern, sa avem un Executiv cu puteri depline ca sa poata sa livreze romanilor ce asteapta de la noi. Chiar si asa, Guvernul fara puteri depline a livrat solutii, cea mai importanta fiind legata de compensarea si plafonarea preturilor la energie", spune Ignat.

Consensul politic, atrage atentia consilierul primului ministru, trebuie sa existe pe marile proiecte, reforme si masuri urgente, ca pandemia. Trebuie sa existe un efort comun pentru a livra oamenilor eficient solutii la problemele pe care le au, subliniaza acesta.

"Sigur ca exista puncte de vedere diferite, viziuni diferite pe alte aspecte, dar nu e cazul acum. Acum trebuie sa existe consens politic la nivelul tuturor partidelor politice, chiar daca nu toate vor face parte din viitorul Guvern. Cred ca solutiile pentru criza preturilor la energie sunt livrate eficient catre oameni si cred ca vor ajuta in aceasta iarna. La inceputul anului viitor, avem indexare de pensii, crestere de alocatii, cresterea salariului minim. Poate ar fi bine ca pentru toate aceste lucruri sa existe odata un acord politic intre toate fortele politice de a exista formule predictibile de majorare in toate domeniile: pensii, alocatii, salariu minim", incheie Alin Ignat.