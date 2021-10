LEGILE PUTERII. Alexandru Kocsis Cristea: „Este nevoie de un guvern politic, nu unul tehnocrat”

„Să vorbim de alageri anticipate, la nici un an de la alegerile generale, este cel puțin ciudat, chiar dacă aproape totate partidele și-o doresc. E nevoie de un guvern politic și să deconteze și eșecul și succesul unei guvernări. De aceea am fost investiți de populație, ca să guvernăm. Nu să fugim și să scoatem niște specialiști care nu răspund în fața poporului și mai apoi să dăm vina pe ei. Se poate reface alianța, condiția partenerilor USR a fost să se renunțe la Cîțu. PNL are 150.000 de membri, are oameni de calitate. Important este ca președintele să adune partidele la consultări și să găsească soluția cea mai bună”, a declarat liberalul.