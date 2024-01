Urmăriți LIVE declarațiile lui Klaus Iohannis:

- Intalnirea de aastazi este ultima in acest cadru, avand in vedere ca anul asta inchei ce-l de-al doilea si ultimul mandat.

- In ultimii 10 ani, Romania si-a afirmat pe deplin aplecarea europeana.

- Anul trecut a fost marcat de conflicte cu impact major asupra scenei internationale. Datorita eforturilor noastre intense, peste 33 de milioane de tone cereale ucraine au tranzitat teriroriul Romaniei.

Cu ocazia vizitei presedintelui Zelenski la Bucuresti, in octombrie 2023, am semnat o declaratie comuna foarte concreta, prin care relatia dintre Romania si Ucraina a fost ridcata la rang de parteneriat strategic.

- Legat de soarta razboiului, pozitia noastra ramane consecventa: doar Ucraina poate decide momentul si parametrii pentru negocieri.

- Cat priveste situatia din Orientul Mijlociu, am comandat ferm atacul Hamas din primul moment si am pledat pentru respectarea drept international, inclusiv a celui civil. Dupa aceste luni e clar ca e nevoie de o solutie politica pe termen lung care sa duca la o pace durabila.

In contexul conflictului din Fasia Gaza, Romania a desfasurat o operatioune de asistenta a cetatenilor romani de acolo.

- Dintre tarile din regiune, Republica Moldova a resimtit cel mai mult impactul razboiului Rusiei asupra Ucrainei.

Decizia inceperii negocierilor de aderare la UE a reprezentat un obiectiv strategic pentru Romania. Romania este si va fi alaturi de cele doua state in procesul de negocieri. Este crucial ca Moldova sa primeasca consultanta.

- In plan securitar, in 2023, am luat la nivel aliat masuri ferme de aparare in contextele existente, constatarea importantei strategice a Marii Negre fiind unul dintre ele.

- Prin deciziile sum mit-ului de la Vilnius, Romania beneficiaza de cel mai inalt grad de aparare de pana acum.

Ambitiile si asteptarile pentru 2024 sunt cu atat mai mari, in conditiile in care in martie se vor implini 2 decenii de la momentul istoric al aderarii Romaniei la NATO. Prioritatea noastra acum este continuarea si apararea Flancului Estic, mai ales la Marea Neagra.

- Vom continua sa valorificam actiunea noastra in Formatul Bucuresti 9.

- Multumesc pentru contributia partenerilor aliati la securitatea Romaniei si a Marii Negre.