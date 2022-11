„Este important să subliniem că invazia rusă din Ucraina a acţionat ca un accelerator al unui proces distructiv care face şi mai clar de ce folosirea ca armă a energiei şi a alimentelor sau folosirea propagandei trebuie contracarate printr-un efort internaţional coordonat", a scris Klaus Iohannis, vineri, pe Twitter.

Attending today @ParisPeaceForum. Important to underline that Russian invasion of 🇺🇦 acted as accelerator of a destructive process making even clear why weaponizing energy, food or using propaganda must be countered through coordinated international effort. #PPF22 pic.twitter.com/1MfWG06j8M