"Se discuta aceste probleme. Sunt urgente, importante, reale pentru fermieri. Solutii vor trebui sa fie cele care avantajeaza - acordarea suventiilor la timp, suplintarea unor suventii, trebuie aduse imbunatari in sistemul de lucru, alinierea suventiilor cu ce se intampla in Europa. In trecut cei care s-au ocupat n-au negociat bine si vedem ca sunt diferente de valoarea intre cele de afara si cele de la noi din tara, mergand la motorina, toate acestea. Sunt om de afaceri si stiu. Sa vina banii la timp. Pot fi rezolvate (problemele - n.r.). E pacat ca nu s-au rezolvat. Ministerul Agriculturii si Ciolacu sa treaca repede la rezolvarea lor, au tot sprijinul liberarilor", este declarația vicepreședintelui PNL, Virgil Guran, după zvonul conform căruia Iohannis ar fi avut o ședință cu Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

În tot acest timp, liderul este în continuare ținta oamenilor furioși din stradă, care spun că șeful statului nu se implică pe cât ar trebui în problemele fermierilor și transportatorilor.



Administrația Prezindențială a venit și cu un punct de vedere legat de lipsa președintelui.



Lipsa lui Iohannis, justificată de Administrația Prezidențială



Având în vedere obligațiile și atribuțiile sale constituționale, președintele României se află în permanență în exercitarea mandatului. Astfel, începând de la depunerea jurământului în funcție, președintele Klaus Iohannis nu s-a aflat în concediu de odihnă, în sensul noțiunii definite de legislația muncii. Precizăm că președintele României nu a încetat, pe parcursul întregului mandat, să își exercite atribuțiile constituționale.



Sursă: Administrația Prezidențială



Potrivit site-ului Administrației Prezidențiale, în ultima lună în care nu a avut întâlniri oficiale, președintele a semnat aproape zilnic mai multe decrete, a trimis două sesizări la Curtea Constituțională, un mesaj de Ziua Minorităților Naționale și a avut o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.