„Am avut în acest an un dialog bilateral extrem de intens, pe toate palierele. Am avut discuții deosebit de fructoase. Cum am spus, cu un nou guvern și parlament la Chișinău, eforturile noastre o să fie într-adevăr de substanță. Cooperarea pe linie guvernamentală a cunoscut un reviriment. Fructificăm oportunitățile în vederea cooperării bilaterale. Am dovedit că putem conlucra eficient, acordând sprijin reciproc. Adresez mulțumiri doamnei președinte și medicilor pentru ajutorul generos, în momentele de pandemie. Medicii din Moldova au vent în România pentru a lupta în prima linie. Nu vom uita acest gest”, a declarat Iohannis.

Am subliniat din nou că Republica Moldova se bucură de un sprijin covârșitor, durabil și transpartinic la București. Suntem cu toții dedicați parteneriatului strategic bilateral pentru integrarea Republicii Moldova în comunitatea europeană.Dorim ca Moldova să se dezvolte în sens european, România va rămâne cel mai apropiat prieten al Republicii Moldova.Am discutat pe larg pe tema agendei europene, inclusiv pe tema parteneriatului estic din decembrie.

Totodată, pe agenda convorbirilor de astăzi s-a aflat și problematica de securitate regională. Suntem preocupați.În ce privește dosarul Transnistria, am reiterat poziția noastră cunoscută. Avem o agendă densă, plină de provocări și oportunități. Împreună, prin eforturile noastre conjugate vom avansa reformele”, a dclarat Klaus Iohannis.

„Maia Sandu: După o perioadă de îngheț, relațiile bilaterale au revenit la normal”

„Mă bucur să mă aflu astăzi la București, cu mai mulți colegi. La 29 decembrie 2020 ați fost primul șef de stat care ne-a onorat cu prezența la Chișinău. Anunțam atunci că după o perioadă lungă de îngheț Chișinău și București revin la o relație frățească, normală.

În 2021, Republica Moldova a simțit mereu umărul României alături. Datorită României și ca urmare a discuțiilor noastre, Republica Moldova a primit primele doze de vaccin anti-COVID și să salvăm primele vieți. România este cel mai mare donator de vaccin pentru noi. La ele se adaugă milioane de unități de echipamente de protecție.

Spre România merg cele mai multe dintre exporturile noastre. Noi vom avea grijă ca prin reformele în Justiție să facem din Moldova un loc sigur pentru investiții. Republica Moldova se schimbă, vă așteptăm să veniți în Republica Moldova, un mediu mai prietenos pentru afaceri. Astăzi mă aflu la București pentru a reafirma această relație consistentă și pentru a trasa noi obiective pentru colaborarea bilaterală.

Salut semnarea între miniștrii Educației a recunoașterii diplomelor, este un moment mult așteptat de absolvenții din Republica Moldova. Salutăm finalizarea gazoductului Iași-Ungheni. Contăm pe vocea puternică a României în Uniunea Europeană. Parteneriatul strategic cu România ne va ajuta să ne atingem țelul de integrare europeană”, a declarat Maia Sandu.