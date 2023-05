„Au fost întâlniri normale, așa cum se întâmplă în fiecare săptămână. Există un acord între PSD și PNL pentru rotativă și de fiecare dată am spus că trebuie respectat acel acord. Este cel mai simplu. Dacă se respectă acel acord, atunci s-a rezolvat totul. Am înțeles de la colegi că se va respecta protocolul. Pe surse apăreau diverse zvonuri. Acum s-au stopat și sunt sigur că se respectă acordul. Așa am înțeles din discuțiile cu colegii. Au fost multe discuții, nu pot da detalii, pentru că o bună parte erau între cei trei președinți. UDMR nu este parte în acest protocol. Se va respecta acordul, deci alte discuții nu mai au rost. Pentru ziua de azi vorbesc și sper să rămână așa. Din februarie spun același lucru: respectarea acordului.

A fost un scandal legat de postul de la ANRE, acum vorbim de o înțelegere, care, după declarațiile lui Ciucă și Ciolacu, am tras concluzia că se va respecta protocolul. Au fost discuții între trei oameni și rămân între trei oameni. Dacă se redeschide acordul atunci se complică lucrurile.

UDMR rămâne cu aceleași ministere și nu am nimic de reproșat niciunui ministru al nostru. Nu mai sunt prevăzute alte discuții, deși întâlniri formale și informale vor fi, chiar și după 1 iunie. Dar acest subiect este închis”, a declarat Kelemen Hunor.