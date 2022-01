„Sunt medicului lui de 27 de ani, medic oficial când a fost premier. I-am dat un telefeon și l-am întrebat, Bibi, spune-mi te rog despre ce este vorba. Mi-a spus habar nu am, nu-l cunosc pe acest personaj, nimeni nu mi-a spus nimic despre el. A negat faptul că se va întâlni. Nu mă întâlnesc cu absolut nici o personalitate din România și nici cu această personalitate. A zis clar, nu. Eram uimit, eu știu primul de aceste întâlniri. Pentru Netanyahu a fost o zi importantă pentru că am comemorat victimele Holocaustului. Familia soției sale au murit în lagăre. Chiar și familia mea a suferit, toți cei care neagă Holocaustului nu văd adevărul. Israelul este foarte sensibil la tot ce înseamnă Holocaust”, a declarat Herman Berkovits, la Realitatea PLUS.

George Simion a susținut, joi seara, la România TV că acuzațiile de antisemitism aduse AUR ar fi pur politice și rău intenționate. Simion a declarat că are prieteni evrei și a că are o întâlnire stabilită cu fostul premier al Israelului.

„Nu ne intimidează pe noi, pot sa scrie cat vor. Acum caută ONG-uri să ne facă reclamații, ne pârăsc la Bruxelles. Ii anunț că familia europeana din care facem parte conține și partidul lui Benjamin Netanyahu, cu care am și stabilit o întalnire, în luna aprilie, nu am stabilit încă data exactă. Eu am prieteni evrei, astea sunt minciunile celor care vor să ne discrediteze pe tema Holocaustului. Acea declarație a fost interpretată greșit”, a declarat liderul AUR.